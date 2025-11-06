Pavel, un român de 33 de ani, a murit în Italia după ce a intrat cu BMW-ul într-un autobuz plin cu elevi

Un român în vârstă de 33 de ani a murit în localitatea Arignano, lângă Torino. Pavel s-a izbit cu BMW-ul său de un autobuz şcolar în care se aflau 50 de elevi.

Potrivit Corriere, accidentul a avut loc marţi dimineaţă. Pavel se întorcea acasă după ce lucrase în tura de noapte şi, potrivit poliţiştilor italieni, cel mai probabil a adormit la volan. Maşina sa, un BMW, a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit frontal cu un autobuz şcolar. Românul nu a avut nicio şansă, vehicul fiind făcut praf de autobuz.

Al doilea accident în două zile, în aceeaşi zonă

Aproximativ 20 dintre elevii aflaţi în autocar au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar toată lumea a scăpat teafără. Inclusiv şoferul autobuzului. "A fost o tragedie, dar din fericire copiii au scăpat cu viață. Transmitem condoleanțe familiei victimei", a declarat patronul firmei care deţine autobuzul.

Conform poliţiei italiene, accidentul românului vine la doar o zi după ce în aceeaşi zonp o femeie de 45 de ani a fost lovită mortal de o autoutilitară.

