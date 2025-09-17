Un hobby iubit de mulţi, dar, până de curând, neaccesibil pentru oricine. Echitaţia poate fi practicată acum şi de persoanele cu dizabilităţi în Cluj-Napoca, primul oraş din România care a făcut posibil acest lucru. Fondatorii proiectului au realizat un sistem special, astfel încât oamenii cu probleme locomotorii să călărească în siguranţă şi să se bucure la maximum de experienţă.

Soarta l-a adus pe Bogdan într-un scaun cu rotile. Însă, acest lucru nu l-a oprit din a încerca lucruri noi. A jucat baschet, a skiat şi a practicat toate sporturile accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Totuşi, nu şi-a imaginat că, într-o zi, va putea şi să facă echitaţie.

"Pentru mine este a doua oară, că am încercat, am încercat și ieri. E cu multe emoții, dar... Cred că o să mă obișnuiesc și după aceea va deveni foarte plăcut și relaxant. Pentru mine să pot să încerc orice este un lucru minunat și să pot să-mi demonstrez că nu am bariere", spune Bogdan Cioltea.

Cluj este primul oraş din România în care echitaţia a devenit accesibilă persoanelor cu probleme locomotorii.

"Aici o să vedeți exact ce am reușit să facem: să aducem un scripete, să facem un scripete special, ca persoanele cu ziabilități să fie luate elegant și frumos din scaun și așezate elegant și frumos pe cal, iar după aia să meargă cu acea şa adaptată, unde bine ei pot să stea chiar și fără mâini, pot să stea liniștiţi să călărească independent. Toți asta-și doresc, să facă sport independent", spune Ionuţ Staicovici, asociaţia Caiac SMile.

Şaua este adaptată astfel încât cei care călăresc să-şi păstreze postura corectă.

"De șase luni ne tot străduim aici și studiem cum putem să găsim şei adaptate, cum putem face acest procedeu să fie real, fezabil și să putem pe cât mai mulți ajuta și să simtă această adrenalină și vibe-ul ăsta de a putea fi călare", spune Darius Mârza, reprezentant centru călărie.

Specialiştii spun că echitaţia ajută la relaxarea muşchilor şi îi ajută pe cei care o practică să-şi recâştige încrederea în sine.

"Le spun tuturor ceea ce pentru cineva poate părea foarte puțin, pentru unii este extraordinar de mult. Faptul că astăzi, iată, prin această terapie, prin echitație, prin cai, oferită persoanelor cu dizabilități putem să arătăm că avem umanitate în noi, că acest oraș respiră prin incluziune și că putem oferi tuturor o șansă și o speranță", spune Emil Boc, primarul Clujului.

Şedinţele de călărie sunt gratuite, însă, este nevoie de o programare prealabilă pentru a pregăti sistemul special pentru persoanele cu dizabilităţi.

