Bucurie mare pentru copii în acest weekend, în judeţul Suceava! Caii s-au „transformat“ în unicorni şi au dat viaţă unui festival plin de culoare şi voie bună. Jocurile în echipă, drumeţiile călare sau parada unicornilor i-au încântat atât pe cei mici, cât şi pe părinţii care au avut şansa să-şi retrăiască copilăria pentru un weekend.

Magie, culoare şi voie bună alături de unicorni! Pe scurt - un weekend de neuitat pentru cei mici, dar şi pentru cei mari, care au fost din nou, chiar şi pentru scurt timp, copii.

"Proiectul nostru a început în comuna Mitocul Dragomirnei ca să dăm un pic de culoare şi să dezvoltăm comunitatea de aici. Am ajuns să fim cel mai iubit centru de echitaţie şi am ajuns să fim cel mai căutat loc de către copii şi părinţi", spune Florin Grădinariu, voluntar centru de echitație.

"Festivalul are scopul de a bucura copiii, de a-i face fericiţi, de a-i face să vadă că pot să se distreze şi în natură, cu animalele, cu părinţii, cu prietenii", spune Teodora, voluntară centru de echitație.

"E o chestie foarte mişto care ar trebui făcută mult mai des şi în mai multe locaţii, nu doar aici. Conexiunea asta dintre mamă-copil, copil-bunică, este fantastică", spun oamenii.

Călare sau cu trăsura, unicornii i-au purtat pe participanţi în drumeţii, într-un decor spectaculos. De la festival nu au lipsit nici concursurile şi nici premiile.

"Ne-a plăcut să participăm la concurs împreună. Cred că a fost primul concurs, ne place foarte mult aici, suntem la prima ediţie, deşi noi mai venim prin zonă", spun participanţii.

Iar după plimbările îndelungate şi aerul curat, bucatele savuroase i-a aşteptat pe înfometaţi.

"Colegii noştri de la bucătărie fac cel mai bun crispy din zona noastră de nord-est a României. Avem grătare, avem ceaune, avem de toate", spune Florin Grădinariu, voluntar centru de echitație.

Festivalul Unicornilor a ajuns la a şaptea ediţie şi a devenit o tradiţie iubită şi aşteptată atât de localnici, cât şi de turişti.

