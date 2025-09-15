Bolid de lux de 40.000 de euro furat din Canada, descoperit la vama Moraviţa
Polițiștii de frontieră de la Stamora-Moravița, județul Timiș, au oprit un autoturism de 40.000 de euro care figura ca "bun pentru confiscare" în bazele de date internaționale, alertă introdusă de autoritățile canadiene.
Incidentul a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 06:00. La controlul pe sensul de ieșire din țară s-a prezentat un român de 57 de ani, aflat la volanul mașinii.
Verificările polițiștilor au arătat că mașina era căutată pentru confiscare de către Canada. Șoferul a declarat că a cumpărat vehiculul de la o persoană necunoscută din România și că nu știa nimic despre situația juridică a acestuia.
Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră fac verificări pentru a stabili întreaga activitate infracțională, urmând să fie dispuse măsurile legale.
