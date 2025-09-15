Antena Meniu Search
Bolid de lux de 40.000 de euro furat din Canada, descoperit la vama Moraviţa

Polițiștii de frontieră de la Stamora-Moravița, județul Timiș, au oprit un autoturism de 40.000 de euro care figura ca "bun pentru confiscare" în bazele de date internaționale, alertă introdusă de autoritățile canadiene.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 12:55
Incidentul a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 06:00. La controlul pe sensul de ieșire din țară s-a prezentat un român de 57 de ani, aflat la volanul mașinii.

Verificările polițiștilor au arătat că mașina era căutată pentru confiscare de către Canada. Șoferul a declarat că a cumpărat vehiculul de la o persoană necunoscută din România și că nu știa nimic despre situația juridică a acestuia.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră fac verificări pentru a stabili întreaga activitate infracțională, urmând să fie dispuse măsurile legale.

