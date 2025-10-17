Peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova ar putea primi sprijin din partea Guvernului şi autorităților locale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în funcție de gradul de avariere al clădirii, statul va încerca fie reabilitarea blocului prin programe speciale, fie susținerea sinistraților, inclusiv în lipsa unei polițe de asigurare. În paralel, companiile membre UNSAR au început evaluarea pagubelor, după ce au constatat că 45 dintre locuințele afectate erau protejate prin asigurări facultative.

Bolojan anunţă sprijin pentru 400 de oameni afectaţi de explozia din Rahova. 45 dintre locuințe sunt asigurate

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul, împreună cu autoritățile locale, lucrează la identificarea unor soluții concrete pentru sprijinirea celor rămași fără locuință sau care nu mai pot reveni în apartamentele avariate.

"Sunt afectate câteva sute de persoane, câte locuiau în bloc, probabil peste 400, pentru că era un bloc mare. Ceea ce trebuie făcut este, pe de o parte, în condițiile în care blocul poate fi reabilitat, să folosim programele Ministerului Dezvoltării. Dacă nu va putea fi reabilitat, vom analiza situația asigurărilor și vom interveni cu măsuri de sprijin", a declarat premierul.

Bolojan a precizat că o mare parte dintre locuințele afectate nu sunt asigurate, o problemă majoră pe care Guvernul încearcă să o compenseze prin scheme speciale de sprijin. Acestea au fost gândite pentru a acoperi daunele provocate de dezastre naturale și accidente majore, chiar și în lipsa unei polițe de asigurare.

"Am încercat, inclusiv prin schemele de sprijin stabilite acum o lună și jumătate, să susținem într-o pondere mai mare locuințele care sunt asigurate. Dar în astfel de situații vom încerca să îi sprijinim pe toți, indiferent de situația asigurării.Asta vom încerca şi în acest caz, să susţinem locuitorii de acolo, vedem câţi sunt asiguraţi, cum sunt asiguraţi, în aşa fel încât să putem lua măsurile în perioada următoare", a explicat prim-ministrul.

UNSAR: Cel puţin 45 dintre locuinţele afectate sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare

Membrii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) sunt mobilizaţi să asigure sprijin dedicat celor afectaţi de explozia cea a avut loc vineri la blocul din zona Rahova şi să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare şi despăgubire a daunelor, din informaţiile preliminare cel puţin 45 dintre locuinţele afectate fiind protejate de o poliţă facultativă de asigurare, potrivit unui comunicat al organizaţiei.

"În contextul exploziei produse astăzi în Bucureşti, în zona Rahova, membrii UNSAR sunt mobilizaţi să asigure sprijin dedicat celor afectaţi şi să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare şi despăgubire a daunelor. Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranţa oamenilor şi, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucţie. Astfel, reprezentanţi ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autorităţile pentru gestionarea situaţiei. Din informaţiile preliminare, cel puţin 45 dintre locuinţele afectate sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare - la nivelul membrilor UNSAR", se spune în comunicat.

Doar 30% dintre locuinţele din Regiunea Bucureşti-Ilfov sunt protejate printr-o poliţă facultativă

De asemenea, UNSAR precizează că explozia este un risc de bază acoperit de poliţele de asigurare facultativă a locuinţei.

"Doar 30% dintre locuinţele din Regiunea Bucureşti-Ilfov sunt protejate printr-o poliţă facultativă (aici se şi plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 - Regiunea Centru, cu 18%. Procentul celor care au locuinţa asigurată facultativ este şi mai mic la nivel naţional: concret, doar 17% (1,7 milioane) dintre locuinţele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) - ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile. Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuinţă de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024", se mai arată în comunicat.

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuinţe - conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creştere cu 9% faţă de 2023.

Potrivit UNSAR, în România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuinţe care sunt deja protejate printr-o poliţă obligatorie PAD.

Poliţele facultative oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate, în funcţie de specificul fiecărei locuinţe şi de nevoile individuale ale clienţilor. De exemplu, se pot acoperi inclusiv prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluţii în cazul unor urgenţe - prin intervenţia unor specialişti atunci când situaţia o impune (avarii ale instalaţiilor de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperişului, sistemelor/elementelor de acces în locuinţă etc.).

