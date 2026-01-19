Mii de familii din București şi Craiova îngheață în case, în cel mai lung val de ger din ultimii ani. Promisiunile autorităţilor nu le mai ţin de cald. Ca soluţie de avarie, Ministerul Energiei vrea 40 de milioane de euro din fondul de rezervă pentru a cumpăra cazane noi în cele două oraşe.

De 11 zile, Capitala se confruntă cu cel mai lung episod de ger din ultimii ani. Pentru mii de bucureşteni nu frigul de afară e problema, ci frigul din case. Potrivit datelor oficiale, peste 1.500 de blocuri nu au nici căldură, nici apă caldă din cauza avariilor la reţeaua termică. Oamenii stau îmbrăcaţi în casă cu geci şi căciuli.

"Apă caldă au dat pe 31 decembrie până pe 2-3 ianuarie. Nu mai avem. Nu am făcut baie de 2 săptămâni. Sunt nebărbierit", a spus un locuitor al Capitalei.

Soluții improvizate pentru a face față frigului

"La aragaz am mai dat drumul, dar nu pot să inhalez atâtea gaze. Ăsta (n.r. caloriferul electric) se răcește imediat", a precizat Denisa Dima, o locatară.

Alţii nu se pot încălzi nici la aragaz. După tragedia din Rahova, multe blocuri au rămas fără gaze.

"Uitați la aragaz, ne chinuim cu butelie. Obligatoriu, că trebuie să facem mâncare, nu?", a adăugat o persoană.

Oamenii își părăsesc locuințele din cauza frigului

Disperaţi, unii au plecat de acasă la rude sau la prieteni.

"Ăștia batranii, care au mai fost pe aici, i-au luat copiii la ei. Sunt garsoniere goale, au plecat din cauza asta", a declarat un cetăţean.

"Au fost oameni care au plecat din bloc la rude, că nu există posibilitate să se stea aici. Foarte frig, foarte frig", a continuat altcineva.

De parcă nu era destul, căldură nu e, dar facturile tot mari sunt.

Facturi mari, deși căldura lipsește

"Noi plătim apa caldă și căldură ca înainte, ca și cum am avea. Am 450 lei la întreținere două persoane, la o garsoniera confort 3", a reacţionat un locatar.

"Față de anul trecut factura este mult mai mare, dar nemulțumirea noastră este faptul că nu avem, și totuși factura e foarte mare 23.000 de lei. În decembrie am avut doar în jur de 7-8 zile căldură. Totuși factura e foarte mare, plătim și nu știm pentru ce", a explicat şi Ion Ioneşti, preşedinte de bloc.

Primarul Ciprian Ciucu avertizează că Termoenergetica, furnizorul de căldură al Capitalei, se îndreaptă spre faliment. Municipalitatea a decis să ia un împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanţelor pentru plata unei părţi a facturilor restante la Termoenergetica.

Probleme similare și în alte orașe

Un alt mare oraş al României, Craiova, se confruntă cu aceeaşi problemă.

"Aici e călduţ, mai jos e rece. Noaptea, îmbrăcată în capot de baie, peste pijama. Cu căciuli, exact cum ne vedeţi, ca la Polul Nord", a subliniat o locatară din Craiova.

"A fost frig, după s-a remediat, calorifere călduțe spre reci, apa caldă nu se încălzește nici acum oricât am lăsa-o să curgă", a susţinut Sorin Petru Matei, administrator de blocuri.

Ca soluţie de avarie, Ministerul Energiei cere 50 de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru cumpărarea unor cazane de apă fierbinte, la Craiova şi la Bucureşti.

