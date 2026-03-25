Dacă ajungi zilele acestea în Craiova, ai toate șansele să dai nas în nas cu o bufniță uriașă. Nu e vie, nu zboară și nici nu scoate vreun sunet, dar sigur te oprește din drum. Este, de fapt, decorul unei stații de autobuz cu un design neobișnuit, amplasată lângă parcul unde va fi deschis Târgul de Paşte. Construcţia a atras păreri împărţite: unii o văd ca pe ceva spectaculos, alţii cred că ceva mai kitchos nici nu se putea.

Noua staţie aflată lângă cel mai mare parc din Craiova nu mai e doar un loc unde lumea aşteaptă autobuzul. A devenit un punct de întâlnire, studio de fotografii şi, mai ales, motiv de dezbatere.

Pe reţelele de socializare, mulţi critică noul aspect. Bufniţa care te priveşte direct e considerată mai degrabă un decor kitchos care nu îşi are locul în mijlocul oraşului. Alţii sunt însă fascinaţi.

"Mie îmi place foarte mult, eu nu am nimic cu această staţie. Oamenii cu atâta răutate. După ce că avem şi ceva frumos în oraşul ăsta... să fim mulţumiţi. Nu cred că ar fi ceva rău o staţie din aceasta", a explicat o femeie.

"E foarte mişto ideea, e ceva nou. Acum, na, fiecare aprecează cum vrea. Sunt păreri şi pozitive şi negative", explică o altă femeie.

"Mi se pare o idee drăguţă, având în vedere că vorbim despre un parc. E amuzantă. Pentru copii în special mi se pare o idee grozavă", explică o tânără.

Autoritățile spun că scopul a fost să transforme banalul în ceva memorabil. Vor să scoată orașul din rutină și să aducă arta mai aproape de oameni. Staţia va rămâne acolo timp de o lună, cât durează târgul de Paşte, apoi va fi mutată într-o altă zonă.

"Ca o noutate, anul acesta trenuleţul va pleca şi se va întoarce într-o staţie specială. Staţia 'Bufniţă' nu este singura din acest tip de mobilier urban, acestea fac parte dintr-un proiect de regenerare urbană. Vor fi mai multe elemente de butaforie şi mobilier urban la care se lucrează şi care vor fi amplasate în viitorul apropiat", a explicat Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova

Experimentul nu e însă o noutate. Vara trecută, mai multe stații au fost decorate cu figurine de fructe şi legume. Una singură a reușit să devină virală: stația în formă de praz - simbol al Olteniei.

Târgul de Paşte va fi deschis la finalul săptămânii viitoare. Acesta va rămâne deschis până după minivacanţa de 1 mai.

