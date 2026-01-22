S-au făcut noi percheziții în dosarul buletinelor românești emise ilegal pentru cetățeni din Rusia, Republica Moldova și Ucraina. Anche­tatorii au verificat în județul Botoșani peste 70 de adrese, pe baza cărora ar fi fost emise contracte de închiriere și documente de identitate false, de care ar fi profitat inclusiv oligarhi ruși.

Acțiunea face parte dintr-un dosar mai amplu, care vizează obținerea ilegală de documente de identitate românești pentru cetățeni din spațiul ex-sovietic. Anche­tatorii suspectează existența unei rețele care ar fi facilitat stabilirea fictivă a domiciliului pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, prin folosirea unor documente falsificate și prin proceduri ilegale.

Mai exact, ar fi fost utilizate contracte de închiriere false, încheiate fără acordul real al proprietarilor, cu sprijinul unor intermediari. Pentru obținerea documentelor de identitate românești ar fi fost folosite inclusiv certificate de cetățenie falsificate.

De asemenea, polițiștii de frontieră au verificat aproape 100 de adrese la care ar fi trebuit să aibă domiciliul cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Aceștia urmăresc dacă persoanele respective locuiesc în mod real la adresele declarate și dacă datele corespund celor comunicate autorităților.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta este în desfășurare, iar în urma perchezițiilor de astăzi din județul Botoșani urmează să se stabilească dacă vor fi dispuse măsuri preventive și care vor fi acestea.

Angela Bertea

