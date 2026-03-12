Buletinul viitorului este blocat în prezent. La un an după lansarea cărții electronice de identitate, românii se lovesc de realitate. Domiciliul se schimbă doar la Capitală, semnătura electronică este mai mult o terorie, iar multe instituții tot nu au cititoare de carduri.

Conectează-te cu buletinul, pe site. Cititor de carduri, plus adaptor, plus USB ce? În martie anul trecut, autorităţile lansau cartea electronică de identitate, prezentată ca o revoluţie în digitalizarea statului. Noul buletin cu cip ar fi trebuit să simplifice relaţia cu instituţiile publice, fără drumuri la ghişeu. Teoria românească nu s-a pupat cu practica.

Pe platforma "Fără-hârtie" lansată de Guvern, sute de români se plâng şi de o altă situaţie absurdă. Cine şi-a schimbat domiciliul nu-şi poate modifica adresa, pentru că plaforma nu le permite asta.

"Serviciul de rescriere a partiţiei cu domiciliul, acest serviciu este disponibil, din motive de securitate, doar la nivelul municipiului Bucureşti. Un titular de CEI din Satu Mare trebuie să accepte să predea Cartea Electronică de Identitate, care va fi transportată la Municipiul Bucureşti. Aici, acea informaţie va fi rescrisă şi ultierior va fi transportată titularului. Astăzi, în cei mai rapizi termeni, durează 30 de zile", explică Cătălin Giulescu, şeful Direcţiei Evidenţa Populaţiei.

"Problemele apar din cauza unor virgule, punctuleţe, cerculeţe sau linii. Aşa numitele caractere speciale. Sunt litere pe care, de obicei, le găsim în nume străine, dar care dau erori în softul românesc. Aceste caractere pot fi inserate pe cipul buletinului la crearea lui, dar nu pot fi modificate decât în Bucureşti", relatează Cristi Popovici, reporter Observator.

"Trebuie să recunoaştem că anumite teste nu au fost cu succes", explică Cătălin Giulescu, şeful Direcţiei Evidenţa Populaţiei.

În această situaţie, autorităţile le recomandă celor care nu pot aştepta atât de mult timp, să-şi facă un buletin nou. Chiar şi aşa, o programare apare liberă abia în două-trei săptămâni şi se plăteşte - 70 de lei. O altă funcţie importantă a buletinului electronic – semnătura digitală – nu este încă activată. Erorile apar pentru că sistemul este încă în implementare, până la 1 iulie.

Programul pentru cărţile electronice de identitate este finanţat prin PNRR şi are o valoare de aproape 200 de milioane de euro. Până acum, 1,4 milioane de români au beneficiat gratuit de noile buletine.

