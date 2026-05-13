Cadavrul unui bărbat, descoperit în Dunăre. Polițiștii fac cercetări

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Navale Calafat au fost sesizaţi, marți seara, că în fluviul Dunărea, la km fluvial 751, un cadavru plutește în derivă.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu specialist criminalist din cadrul Poliției municipiului Calafat și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Dolj. Cadavrul a fost scos la mal. Este vorba de un bărbat, iar cu ocazia examinării preliminarii, nu au fost constatate urme de violență pe cap, corp și membre.

Se desfășoară activități pentru stabilirea identității acestuia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

