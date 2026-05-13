Cadavrul unui bărbat, descoperit în Dunăre. Polițiștii fac cercetări

Un cadavru a fost zărit plutind în derivă în fluviul Dunărea, la km fluvial 751, marți seara. Au intervenit polițiștii de la Transporturi Navale Calafat.

de Larisa Andreescu

la 13.05.2026 , 10:44
Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Navale Calafat au fost sesizaţi, marți seara, că în fluviul Dunărea, la km fluvial 751, un cadavru plutește în derivă.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu specialist criminalist din cadrul Poliției municipiului Calafat și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Dolj. Cadavrul a fost scos la mal. Este vorba de un bărbat, iar cu ocazia examinării preliminarii, nu au fost constatate urme de violență pe cap, corp și membre.

Se desfășoară activități pentru stabilirea identității acestuia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

