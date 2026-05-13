O femeie de 53 de ani a murit, după ce a căzut de la etaj, în Sectorul 3 din Capitală

O femeie în vârstă de 53 de ani, de profesie psiholog, a murit după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, a anunțat miercuri Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB). Incidentul a fost semnalat polițiștilor în cursul după-amiezii de marți, iar la fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a constatat decesul.

"Poliţiştii Secţia 11 Poliţie au fost fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 15:50, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui bloc situat în Sectorul 3. În pofida eforturilor depuse pentru salvarea acesteia, un echipaj SMURD sosit la adresă a constatat decesul femeii. Ulterior, s-a procedat la asigurarea şi delimitarea locului, cazul fiind preluat de către Serviciul Omoruri. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", arată sursa citată.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

