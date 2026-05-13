Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri cu Mattias Guyomar, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, ocazie cu care a reafirmat angajamentul României de a pune în aplicare integral deciziile instanței europene.

Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnirea cu președintele CEDO: "Am reafirmat sprijinul ferm al României" - X/ @NicusorDanRO

"Astăzi am avut o întâlnire excelentă cu preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, Mattias Guyomar. Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi pentru rolul esenţial al Curţii în protejarea drepturilor fundamentale, a democraţiei şi a statului de drept. România îşi menţine angajamentul faţă de implementarea deplină a hotărârilor Curţii şi faţă de consolidarea rezilienţei democratice într-un context geopolitic din ce în ce mai complex", a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj pe reţeaua X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Marți, Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României, a primit vizita oficială a unei delegații a Curții Europene a Drepturilor Omului, conduse de Mattias Guyomar.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰