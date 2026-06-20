Momente pline de emoție în Portul Militar Constanța. Fregata "Regina Maria" s-a întors acasă după o misiune de peste 40 de zile în Marea Mediterană, desfășurată sub egida Uniunii Europene. Cei mai nerăbdători au fost copiii marinarilor, care au numărat zilele până la întoarcerea părinților de pe mare.

După mai bine de o lună și jumătate petrecută pe mare, fregata "Regina Maria" a acostat în Portul Militar Constanța. Pe cheu, copiii au fost primii care au zărit nava la orizont. Cu flori, stegulețe și emoții greu de stăpânit, și-au căutat părinții printre cei 240 de marinari aflați la bord. Printre copiii se numără și Andreea. De ziua ei a primit cel mai frumos cadou.

Reporter: I-ai spus să-ţi cumpere ceva de ziua ta... ce cadou vrei?

Andreea: Nu, cadoul e tata.

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Iar revederea a fost emţionantă.

"Raportez „misiune îndeplinită". Mă bucur ca am ajuns din nou la familia mea", a spus tatăl.

Nu doar copiii au așteptat cu sufletul la gură momentul revederii.

Reporter: Cine este pe fregata Regina Maria?

Doamnă: Soţul. Îl aşteptăm acasă cu tot dragul.

Reporter: Vă este dor de el?

Doamnă: Da, foarte tare.

Printre membrii echipajului s-au aflat și fete, unele dintre ele - la prima misiune.

"Este momentul nostru. Să demonstrăm că şi o femeie este capabilă să îşi ducă la capăt îndatoririle şi sarcinile", a spus o fată care a participat la misiune.

Peste 40 de zile, în misiune

În cele peste 40 de zile de misiune, fregata "Regina Maria" a participat la operațiunea europeană IRINI, care urmărește respectarea embargoului ONU asupra armelor destinate Libiei. La bord s-au aflat și un elicopter Puma Naval, precum și militari ai Forțelor pentru Operații Speciale.

"Fregata „Regina Maria" a navigat peste 6000 de mile, pe timp de zi, pe timp de noapte, a interogat peste 130 de nave comericale şi a executat vizite şi inspecţii la navele comericale de interes", a declarat Alexandru Mitel Laurențiu, comandantul fregatei "Regina Maria".

Aceasta a fost a cincea participare a României la operațiunea europeană din Mediterană.