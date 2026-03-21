Numărul cailor din România este în continuă scădere, iar motivul principal pentru care îi găsim tot mai rar în gospodării este evoluția tehnologiei și a apariției utilajelor agricole. În ultimii 20 de ani, numărul exemplarelor s-a diminuat considerabil, cu aproape o treime. Sunt totuși zone din țară unde încă mai există herghelii de stat ce ascund adevărate comori ale rasei cabaline. Două astfel de locații sunt în județul Suceava, unde este adăpostit și cel mai frumos cal din Europa.

În vârf de munte, în cătunul Lucina, găsim una dintre cele mai vechi şi renumite herghelii din ţară. Îngrijeşte 340 de cai din rasele Huțul și Cal de Bucovina, care doar în judeţul Suceava pot fi văzuţi.

"Huțulul este o rasă foarte foarte recunoscută și foarte apreciată pentru calitățile sale de cal de munte, pentru calități de rezistență. Este o rasă tipică a vânătorului de munte, un ajutor, un camarad.", spune Mihaela Sarafeșcu, șef herghelie Lucina.

Printre caii din rasa Huțul se ascunde una dintre mândriile Bucovinei.

"Campion este primul de aici din dreapta. Am luat titlul suprem și premiul 1 la armăsăruși de 3 an.", adaugă Mihaela Sarafeșcu, șef herghelie Lucina.

În timp ce rasa Huțul se remarcă prin puterea animalelor, care pot transporta greutăţi mari pe distanțe lungi, Calul de Bucovina este mai potrivit pentru drumurile scurte.

"Un cal care să corespundă muncii din gospodăriile din zonă, un cal care merge la o călărie ușoară, care se pretează pentru trăsură, pentru munca din pădure.", explică Emilian Canișag, inginer zootehnist.

La herghelia din Rădăuți, înființată acum peste 230 de ani, găsim exemplare din rasa Shagya arab.

"Noi deținem la ora actuală cel mai mare nucleu de rasă Shagya arab din lume. Calul Shagya arab excelează prin inteligență, adaptabilitate.", spune Gheorghe Olarian, șef herghelie Rădăuți.

Munca și pasiunea celor de la herghelia din Rădăuți nu au rămas nerăsplătite, iar acesta este în momentul de față cel mai frumos cal din Europa, din rasa Shagya arab. Născut și crescut aici la Rădăuți.

Nu doar Bucovina are cu ce se lăuda! În Transilvania vedem o raritate: iapa Raven, dintr-o rasă unică.

"Este un cal foarte mare, este din rasa shire, sunt cei mai mari cai din lume, ea încă este tânără, mai are un pic de crescut, acum are 1,90.", menţionează Mariana Crăciun, proprietar cal.

"E una dintre cele mai puternice rase. Raven e locul 1 la frumusețe, la juniori în Anglia. E un cal foarte inteligent, lucrezi foarte ușor cu el.", menţionează Adrian Coaciu, antrenor echitație.

Herghelia Naţională are în administrare o adevărată comoară: peste 3.000 de cai din cele mai valoroase rase internaţionale şi autohtone.

