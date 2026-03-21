Video Caii, tot mai rari în satele României. Cel mai frumos exemplar din Europa, crescut la herghelia din Rădăuți

Numărul cailor din România este în continuă scădere, iar motivul principal pentru care îi găsim tot mai rar în gospodării este evoluția tehnologiei și a apariției utilajelor agricole. În ultimii 20 de ani, numărul exemplarelor s-a diminuat considerabil, cu aproape o treime. Sunt totuși zone din țară unde încă mai există herghelii de stat ce ascund adevărate comori ale rasei cabaline. Două astfel de locații sunt în județul Suceava, unde este adăpostit și cel mai frumos cal din Europa. 

de Angela Bertea

la 21.03.2026 , 20:15

În vârf de munte, în cătunul Lucina, găsim una dintre cele mai vechi şi renumite herghelii din ţară. Îngrijeşte 340 de cai din rasele Huțul și Cal de Bucovina, care doar în judeţul Suceava pot fi văzuţi.

"Huțulul este o rasă foarte foarte recunoscută și foarte apreciată pentru calitățile sale de cal de munte, pentru calități de rezistență. Este o rasă tipică a vânătorului de munte, un ajutor, un camarad.", spune Mihaela Sarafeșcu, șef herghelie Lucina

Printre caii din rasa Huțul se ascunde una dintre mândriile Bucovinei. 

"Campion este primul de aici din dreapta. Am luat titlul suprem și premiul 1 la armăsăruși de 3 an.", adaugă Mihaela Sarafeșcu, șef herghelie Lucina

În timp ce rasa Huțul se remarcă prin puterea animalelor, care pot transporta greutăţi mari pe distanțe lungi, Calul de Bucovina este mai potrivit pentru drumurile scurte.

"Un cal care să corespundă muncii din gospodăriile din zonă, un cal care merge la o călărie ușoară, care se pretează pentru trăsură, pentru munca din pădure.", explică Emilian Canișag, inginer zootehnist 

La herghelia din Rădăuți, înființată acum peste 230 de ani, găsim exemplare din rasa Shagya arab.

"Noi deținem la ora actuală cel mai mare nucleu de rasă Shagya arab din lume. Calul Shagya arab excelează prin inteligență, adaptabilitate.", spune Gheorghe Olarian, șef herghelie Rădăuți.  

Munca și pasiunea celor de la herghelia din Rădăuți nu au rămas nerăsplătite, iar acesta este în momentul de față cel mai frumos cal din Europa, din rasa Shagya arab. Născut și crescut aici la Rădăuți. 

Nu doar Bucovina are cu ce se lăuda! În Transilvania vedem o raritate: iapa Raven, dintr-o rasă unică.

"Este un cal foarte mare, este din rasa shire, sunt cei mai mari cai din lume, ea încă este tânără, mai are un pic de crescut, acum are 1,90.", menţionează Mariana Crăciun, proprietar cal

"E una dintre cele mai puternice rase. Raven e locul 1 la frumusețe, la juniori în Anglia. E un cal foarte inteligent, lucrezi foarte ușor cu el.", menţionează Adrian Coaciu, antrenor echitație

Herghelia Naţională are în administrare o adevărată comoară: peste 3.000 de cai din cele mai valoroase rase internaţionale şi autohtone.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
