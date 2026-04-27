Frumuseţea cailor bine îngrijiţi este de neegalat, iar crescătorii din Bucovina reuşesc să ne convingă de acest lucru fără prea mult efort! La un eveniment organizat pe munte, gospodarii locali au adus cele mai frumoase exemplare de cabaline, care i-au impresionat pe turişti. Iar la Satu Mare, sute de câini au participat la un concurs internaţional, la care au fost prezente 11 ţări.

Un vârf de munte din Sadova s-a transformat într-un podium pentru cei mai frumoşi cai din Bucovina.

"Murga e iapa mea. E o iapă din categoria semi-grea, în vârstă de cinci ani, face acum. Trebuie îngrijită dimineaţa şi seara. Periată în fiecare zi, ca să nu existe praf pe ea sau alte murdăreli".

"Trebuie să-l înţelegi şi tu pe el, el pe tine. Vorba bună, blândeţea. Dacă comunici cu el, comunică şi el cu tine".

"Noi venim din Iaşi, special pentru acest eveniment din zonă. Ne dăm seama că în spatele imaginii lor (nr. cai) sunt acei oameni care muncesc foarte mult să-i întreţină".

"Frumoşi, ne mândrim cu ei, că-s caii noştri. E un semi-greu de Bucovina. Un semi-greu românesc. Are vârsta de trei ani. Îl cheamă Şoni", spun oamenii.

Şi ciobăneştii de Bucovina au fost în centrul atenţiei.

Evenimentul a avut un obiectiv clar: promovarea tradiţiilor şi valorilor din zona Bucovinei.

"Acesta e practic principalul nostru interes: să ne facem cunoscuţi. Cu cât o să ne vadă mai multă lume şi mai mulţi din exteriorul Bucovinei, cu atât o să vină în zona Bucovinei şi o să se cazeze şi o să lase bani aici şi ne ajută şi pe noi, ca antreprenori locali", spune Cătălin Lehaci, organizator.

"Mi-au plăcut foarte mult căţeii, dar dacă este să fiu sincer, cred că aş pleca de aici cu un căluţ de munte", spune un turist.

Câinii au fost admiraţi şi pe stadionul Someșul din Satu Mare, acolo unde a fost organizată competiţia internaţională Dog Show 2026.

Peste 500 de exemplare canine din 11 ţări au participat la concurs.

"Majoritatea sunt din ţările vecine: Ungaria, Slovacia, Polonia, Ucraina. Dar sunt din Europa, Germania, Lituania, Spania, chiar şi din China avem. Grupul de arbitri este tot aşa internaţional. Sunt patru arbitri din ţară", spune dr. Zsolt Molnar, organizator.

Evenimentul de anul acesta a marcat împlinirea a 50 de ani de activitate a Asociației Chinologice Române.

