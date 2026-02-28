De aproape doi ani, traficul feroviar pe una dintre cele mai importante rute din vestul ţării este complet suspendat. Linia dintre Cluj Napoca și Oradea a fost închisă pentru ample lucrări de modernizare și electrificare, estimate la peste un miliard şi jumătate de euro. La cum arată unele porţiuni, doar o minune ar justifica optimismul reprezentanților CFR Infrastructură, care cred că proiectul ar putea fi gata înainte de sfârşitul anului 2027.

"Nu e drum, e cale ferată, deşi ar putea circula maşinile lejer pe aici".

Aşa arată, pe alocuri, şantierul de reabilitare a căii ferate dintre Cluj Napoca şi Oradea, una dintre cele mai importante din Ardeal. Proiectul început în 2023 este finanţat prin PNRR şi chiar dacă programul se încheie în august 2026, lucrările au ratat toate termenele intermediare.

Doar 16% gata din lucrări

Cele mai mari probleme sunt aici, pe lotul 3 între Poeni şi Aleeşti, cel mai lung, dar şi cel mai spectaculos. Stadiul lucrărilor a ajuns abia la 16% şi conform noului termen, în 5 luni trebuie să treacă de jumătate. Numai că în foarte multe locuri, singurii lucrători au fost în urmă cu 2 ani, când au înlăturat vechile şine, iar în multe zone, şantierul arată aşa.

Septembrie 2025

Întârzierile cele mai mari sunt în Defileul Crişului, unde calea ferată trece prin zona inundabilă şi unde, pentru unele locuri, nu există nici măcar autorizaţie de construcţie. Aceste imagini sunt din septembrie anul trecut. Până azi nu s-a schimbat nimic în şantier.

Mult mai bine s-a lucrat pe primele două loturi, unde, în ultimele luni, constructorii au reuşit să mai recupereze din întârzieri, iar avansul se vede cu ochiul liber.

Cele mai avansate lucrări, cu un stadiu de peste 50% sunt pe cele două loturi dintre Cluj şi Poeni, care însumează peste 60 de kilometri. Aici, calea ferată a fost înlocuită deja. La staţii, semnalizări şi electrificare încă se mai lucrează, dar chiar şi aşa sunt şanse ca din luna august, trenurile să poată circula din nou pe aici. Dacă nu cu locomotive electrice, cel puţin o vreme, cu automotoare diesel, ca înainte de reabilitare.

Şi aici însă, mai sunt piedici. Gara Poieni, monument istoric din 1900, care nu mai e inclusă în proiectul de modernizare, stă chiar în traseul firului 1 de cale ferată.

Alături de porţiunea de 6 kilometri dintre Oradea şi frontiera cu Ungaria, doar primele două loturi au şanse reale să nu piardă finanţarea europeană. Oamenii sunt sătui de naveta pe şosea.

"Mult mai dificil. E o problemă cu loturile. Stau în trafic, da. Şi traficul spre Cluj"."Mersul autobuzului, adica timpul este influenţat total de sectorul Baciu până la ieşirea din Baciu", spun oamenii.

După finalizare, distanţa pe cale ferată dintre Cluj şi Oradea va putea fi parcursă în doar două ore. Proiectul are o valoare de 7,7 miliarde lei.

