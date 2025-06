La ora 22:00, Calea Victoriei este plină de oameni. Bucureştenii, dar şi turiştii, se bucură de vremea frumoasă. Deşi se înnorase mai devreme, afară sunt 20 de grade Celsius, temperatura potrivită pentru o plimbare în aer liber.

După ce aproape toată săptămâna a plouat abundent în Capitală, prima zi de vară calendaristică i-a scos pe oameni afară din case. "O plimbare scurtă. Am mai încercat şi plimbări în zilele trecute, chiar dacă am prins doar o oră. Astăzi am fost toată ziua afară".

Terasele de pe Calea Victoriei au fost pline până seata târziu. "Vrem să bem. Bem ceva? Nu bem. Bem o bere, bem un vin, un cocktail". Şi pentru că vremea frumoasă a ţinut cu ei, tinerii au rămas să petreacă până după miezul nopţii.

