Caz şocant în Iaşi! O copilă de doar 12 ani ar fi fost violată de propriul frate, un tânăr de 19 ani. Mari grav este că fetiţa ar fi fost agresată sexual încă de la vârsta de şapte ani, însă nimeni nu a bănuit nimic. Nişte apropiaţi de-ai familiei ar fi aflat despre ororile la care era supusă copila şi au convins-o să-l dea pe agresor pe mâna poliţiei. Acum, fratele ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Coşmarul fetiţei de 12 ani ar fi început în urmă cu cinci ani, atunci când copila a rămas tot mai des singură acasă cu fratele ei, după ce sora mai mare s-a căsătorit. Cum părinţii erau mai mereu plecaţi la muncă, tânărul, care la acea vreme avea doar 14 ani, a profitat de inocenţa fetiţei şi a abuzat-o sexual de mai multe ori.

"A rezultat faptul că, în perioada septembrie 2020 – august 2025, acesta ar fi întreținut mai multe raporturi sexuale cu o minoră de 12 ani, prin constrângere și profitând de vulnerabilitatea vârstei acesteia", spune Adina-Ioana Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi.

"Este o familie bună, oameni muncitori, oameni responsabili, oameni care s-au interesat de sănătatea, educaţia copiilor", spune Iuliana Şelariu, asistentă socială.

Adevărul a ieșit la iveală abia în urmă cu doar câteva zile

În timp ce se afla în vizită la o prietenă, familia acesteia ar fi auzit, întâmplător, o discuție tulburătoare între cele două fete. Luată la întrebări, copila de 12 ani și-a găsit, în sfârșit, curajul să le povestească calvarul prin care a trecut în toţi aceşti ani.

"Am dus-o la ginecolog. Mi-a confirmat că nu mai este fată mare. Fata cu mine nici nu vorbeşte. Nu vrea să-şi mai aducă aminte, încearcă să meargă mai departe", povesteşte mama celor doi fraţi.

Chiar părinţii au fost cei care au anunţat poliţia.

"Atât m-a întrebat: 'mamă ce s-a întâmplat, unde merg?' Doar atât i-am zis: mergi să dai o declaraţie, că-i un dosar mai vechi!", povesteşte mama celor doi fraţi.

"A fost un şoc total. Aşteptăm să vedem cum evoluează starea fetei, atât din punct de vedere al sănătăţii, cât şi psihologic", spune Iuliana Şelariu, asistentă socială.

În prezent, copila este în grija specialiștilor și primește consiliere psihologică, în timp ce fratele ei de 19 ani își va petrece următoarele 30 de zile după gratii.

