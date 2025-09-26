Zona de nord a detronat vestul Bucureştiului în topul dezvoltărilor imobiliare. Fabrica de Glucoză - Lacul Tei din Sectorul 2 se transformă rapid în "noul pol imobiliar" al Capitalei. Zeci de blocuri au fost deja ridicate, altele sunt în construcţie, iar preţurile tot cresc. Cum era de aşteptat, infrastructura rutieră nu face faţă, aşa că zona e mai tot timpul blocată.

Aşa s-a transformat şoseaua Fabrica de Glucoză, în ultimii 10 ani. Pe un teren unde înainte era câmp, au început să tot apară blocuri după blocuri. Şi nu s-au mai oprit.

"Era periferia oraşului, erau pepiniere. Încet, încet, este integrat, oraşul ajunge să înghită acea zonă. A devenit centrul financiar al Bucureştiului. Pentru foarte multe categorii de oameni, care sunt interesaţi să locuiască aproape de locul de muncă, devine şi o opţiune atractivă", a declarat Matei Sumbasacu, inginer constructor.

"Este o zonă căutată, este o zonă cu multinaţionale, de birouri şi atunci clar că cei care o au în vizor sunt legaţi de job-uri", a declarat Flori Prodana, Asociaţia Brokerilor Imobiliari.

Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO

Zona se transformă rapid în polul imobiliar al Bucureştiului. Zeci de ansambluri rezidențiale mari s-au construit deja sau sunt în curs de finalizare. Cum cererea e mare, preţurile ţin şi ele pasul. Între 2.800 şi 3.500 de euro pe metrul pătrat, pentru apartamentele noi. O locuinţă cu două camere, de 50 de metri pătraţi, se vinde aici şi cu 160.000 de euro plus TVA. Numai că...

"Infrastructura este subdimensionată pentru atât de multe clădiri rezidenţiale, pentru atât multe clădiri de birouri. Nu vorbim doar de arterele de trafic, vorbim de servicii publice, de reţele de utilităţi, toate sunt subdimensionate. Rezultatul unei abordări urbanistice ad hoc şi fără o direcţie strategică", a declarat Matei Sumbasacu, inginer constructor.

Trafic intens, blocaje frecvente, trotuare înguste, locuri de parcare prea puţine, canalizări care nu fac faţă. Cu toate se confruntă cei care se mută în nord. Iar lucrările nu bat pasul pe loc, pentru că vin din urmă şi alţi dezvoltatori.

"Este în stadiul de autorizare, proiectul se află în vecinătatea rondului de la Pipera, o zonă împrejmuită de lacuri. 360 de apartamente. Preţurile încep de la 117 mii, pentru cea mai mică tipologie de apartamente. Şi, în funcţie de suprafaţă, preţul creşte", a declarat Alexandra Călin, director comercial dezvoltator imobiliar.

Zona, care îi ţinteşte pe cei cu venituri ridicate, a devenit principalul motor de creştere al sectorului rezidenţial din nordul Bucureştiului.

