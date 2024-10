Cea de-a 10 ediție a Compionatului Mondial de Pangration Athlima, organizat pentru prima dată în România, a adus la Timișoara 300 de sportivi din 8 țări diferite. Cătălin Simon este de profesie medic stomatolog şi campion european la Pangration Athlima, iar alături de fratele său s-au calificat automat la competiţia mondială.

"Este primul sport de contact din lume, care a fost introdus la jocurile olimpice în 648, înaintea erei noastre. Există o federație mondială cu sediul la Atena și în lume sunt undeva la vreo 60 de țări afiliate. Am adus foarte mult aur pentru România la acest campionat mondial", Cătălin Simon, organizator.

Provenit din Grecia Antică, acest sport a fost inventat, potrivit tradițiilor elene, de către eroii mitici Hercule și Tezeu.

"Se bazează pe tehnici de lovire brațe – picioare, coate, genunchi, proiectări – și lupta la sol. Pan înseamnă tot, kratos înseamnă putere, deci se poate spune că pangration este cel care are toată puterea, cel care stăpânește tot", spune Gheorghe Cojocaru, președintele Federației Române de Pangration Athlima.

60 de luptători au reprezentat România la competiţia mondială

"E un sport foarte greu, foarte dur, sunt multe accidentări, am și avut o accidentare în competiția asta, am crezut că nu o să mă mai bat, dar cu toarte astea mi-am reprezentat țară iar și am ieșit campion mondial, vicecampion și sperăm la cât mai multe", spune Victor Ispas, sportiv.

"Nu e un sport pe care îl face toată lumea. Cei care îl practică sunt foarte respectaţi şi unii dintre cei mai puternici oameni din lume. Toţii atleţii de aici sunt unii dintre cei mai duri de pe planetă", Ryan Pale, sportiv - SUA.

"Încercăm să-l facem din ce în ce mai popular. A fost sport olimpic şi vrem să îl reintroducem şi trebuie să câștigăm această recunoaștere", Dave Sixel, președintele Federației de Pangration din SUA.

Intrarea la competiţia mondială de la Timişoara a fost gratuită, însă spectatorii au donat bani pentru o cauză socială.

