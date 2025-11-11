Capcane cu cuie, folosite pentru rănirea pisicilor de un bărbat din Constanţa

Un bărbat de 58 de ani din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, este cercetat pentru rănirea intenționată a animalelor. Polițiștii au descoperit la locuința acestuia mai multe dispozitive confecționate artizanal, care ar fi fost folosite pentru a răni animale.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Valu lui Traian, la locuința unei persoane bănuite de comiterea infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor.

Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecționat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenționat, o pisică.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praștie metalică, o țeavă metalică, un dispozitiv confecționat artizanal dintr-un cui, precum și o cutie ce conținea bile metalice și de plastic, bunuri presupuse a fi deținute cu scopul rănirii animalelor.

De asemenea, în exteriorul curții imobilului persoanei în cauză au fost identificate mai multe dispozitive confecționate artizanal (țevi PVC și cuie), montate pe copaci, susceptibile a fi fost utilizate în același scop.

Luni, bărbatul de 58 de ani a fost prezentat procurorului de caz și a primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

