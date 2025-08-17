Primăriile încep să înlocuiască lifturile periculoase din blocurile vechi ale Capitalei. Şapte din zece ascensoare sunt, de fapt, capcane sinistre, cu durata de funcţionare mult depăşită. În unele zone, bucureştenii pot primi lifturi noi gratuit. Primarul sectorului 1 le instalează la schimb cu terasele blocurilor, pe care vrea să monteze panouri solare.

Dat în folosinţă în 1960, acest lift din Sectorul 1 a primit pentru ultima oară autorizaţie de funcţionare de la Inspecția de Stat.

"Sistemele de siguranţă sunt un pericol real pentru că au îmbătrânit prea mult. Se pot întâmpla accidente. E vorba de viaţă şi de moarte. De 3, 4 ori pe lună apar probleme. Am ajuns la limita funcţionării", a declarat Iulian Vlaicu, administrator de bloc.

Primăriile încep să schimbe abia acum lifturile vechi de zeci de ani. În Sectorul 1, autorităţile vor aloca 200 de milioane de lei pentru mai mult de 500 de ascensoare. Care pot fi montate gratuit în unele cazuri.

Capcanele morţii din blocurile vechi din Bucureşti

La acest bloc cu 7 etaje, refacerea liftului va costa aproximativ 30.000 de lei. 10% din investiţie ar putea fi suportată de asociaţia de locatari însă există şi varianta în care proprietarii nu trebuie să achite nimic...cu o singură condiţie. Aceştia trebuie să fie de acord ca terasa blocului să fie preluată pentru 10 ani de primăria Sectorului 1. Aici vor fi montate panouri fotovoltaice iar energia produsă va fi folosită pentru instituţiile din subordinea primăriei.

"Şcolile din Sectorul 1, clădirile instituţiilor publice din sectorul 1, sunt un consum pe care noi îl plătim. Pentru următorii 4 ani de zile sunt în jur de 15 milioane de lei pe care îi plătim. Ei bine, aceşti bani am putea să-i producem", a declarat George Tuţă, primarul Sectorului 1.

Încă 600 de lifturi vor fi înlocuite în Sectorul 2 cu bani europeni şi de la bugetul local.

"Primele seturi de lifturi vor fi reabilitate chiar din acest an. Estimez că în luna octombrie si sper ca pana la final de an să reusim minimum 50 de lifturi să înlocuim. Urmand ca anul viitor să intrăm intr-un grafic de execuţie ce va presupune aprox 150-200 de lifturi înlocuite anual", a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

10% din costuri vor fi suportate de asociaţiile de locatari. Cei care au venituri sub salariul mediu net pe economie vor fi scutiţi, însă, de contribuţie.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰