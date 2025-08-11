Cele mai periculoase pasaje şi poduri din Bucureşti vor intra în reparaţii. Lujerului, Obor şi Băneasa, în pericol de prăbuşire, vor fi consolidate până la sfârşitul anului viitor. Şi podul Basarab va fi reparat pentru prima dată în 14 ani.

Podul Basarab a fost inaugurat cu mare fast în 2011, de fostul primarul al Capitalei Sorin Oprescu. "Toată lumea a asteptat să poată să meargă, să circule pe el, să-l vadă. Domnul de azi dimineaţă a zis: aseară nu am dormit, am vrut să fiu primul care trec pe pod", spunea Sorin Oprescu, la inaugurarea Podului Basarab. De atunci pe aici au trecut milioane de şoferi şi tramvaie însă podul nu a fost niciodată recepţionat şi nici reparat. Oamenii care circulă în mod regulat pe aici spun că podul a ajuns o ruină care tremură de fiecare dată când trece tramvaiul.

Tot de anul viitor intră în reparaţii pasajele Obor, Lujerului şi podul Băneasa

Primăria va începe lucrări de reparaţii la pod astfel încât să poată fi recepţionat şi întreţinut. Fără reparaţii de 14 ani, pe Podul Basarab betonul va fi înlocuit iar aici va fi turnat un nou strat de asfalt. Constructorul va moderniza sistemele de scurgere şi va schimba cu totul rosturile de dilataţie. Lucrările vor incepe cel mai devreme în aprilie anul viitor si vor dura intre 3 şi 6 luni.

Pentru a face toate reparaţiile necesare, podul ar urma să fie pe jumătate blocat, iar şoferii să circule pe o bandă pe sens. "A intrat in proiectare constructorul. Face proiectarea întregului proiect apoi partea noastră o vom rezolva cu Trustul de Clădiri Metropolitane, partea constructorului o va rezolva in regie proprie constructorul. La final, recepţia finală, trece in proprietatea noastră cu toate remedierile făcute", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Tot de anul viitor intră în reparaţii pasajele Obor, Lujerului şi podul Băneasa, încadrate în clasa 5 din 5 de risc seismic. Costurile totale se ridică la peste 650 de milioane de lei. Municipalitatea va finanţa proiectele îmrepună cu primăriile sectoarelor 1 şi 2.

