Video Carambol cu cinci maşini pe un bulevard din Craiova. Trei oameni au ajuns la spital
Accident grav pe un bulevard din Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.
Accidentul s-ar fi produs după ce doi dintre şoferi s-ar fi luat la întrecere, iar unul din ei a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de o altă maşină.
Impactul a fost devastator, iar vehiculele s-au făcut praf. La faţa locului au sosit de urgenţă salvatorii care au găsit trei persoane rănite. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri, iar poliţiştii au deschis o anchetă.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰