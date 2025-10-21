Accident grav pe un bulevard din Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.

Accidentul s-ar fi produs după ce doi dintre şoferi s-ar fi luat la întrecere, iar unul din ei a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de o altă maşină.

Impactul a fost devastator, iar vehiculele s-au făcut praf. La faţa locului au sosit de urgenţă salvatorii care au găsit trei persoane rănite. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri, iar poliţiştii au deschis o anchetă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰