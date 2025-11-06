Cumpărarea magazinelor La Cocoș de către Kaufland și Lidl îngrijorează Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței avertizează că preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz (Kaufland și Lidl) ar putea reduce concurența pe piață, întrucât ar concentra și mai mult businessul în mâinile unui singur jucător dominant, cu riscul creșterii prețurilor. Autoritatea cere grupului Schwarz să propună angajamente pentru a elimina aceste riscuri și așteaptă observații de la furnizori și concurenți înainte de decizia finală.

Proprietarul Lidl şi Kaufland a anunțat în iulie că vrea să cumpere 70% din acţiunile retailerului La Cocoş. Preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz îi îngrijorează pe cei de la Consiliul Concurenței, care spun că se tem că prețurile mici, care au făcut La Cocoș atât de popular, ar putea să dispară după schimbarea proprietarului. Autoritatea spune că vrea ca magazinul să-și păstreze modelul cu adaos redus și prețuri accesibile pentru clienți.

Reacția Consiliului Concurenței

"Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș.

În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare.

Astfel, grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl, pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș. Ca urmare, tranzacția ar putea conduce la consolidarea poziției entității rezultate și la reducerea opțiunilor disponibile pentru consumatori.

Totodată, operațiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condițiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoș pot ajunge până la 90% din cifra lor de afaceri. „Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori.

De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Pentru a înlătura aceste îngrijorări, grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurență, care vor fi analizate și evaluate în vederea identificării unor soluții adecvate.

Reamintim că autoritatea de concurență analizează tranzacția prin care grupul Schwarz intenționează să preia magazinele La Cocoș, în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal. Consiliul Concurenței așteaptă eventuale observații de la furnizori și/sau concurenți cu privire la îngrijorările concurențiale prezentate", a transmis autoritatea

Magazinele La Cocoş

Grupul Schwarz ar urma preia un pachet de 70% din acţiunile La Cocoş iar fondatorul Iulian Nica va păstra 30% din acţiuni şi va rămâne la conducerea companiei împreună cu echipa. Înfiinţat în anul 2014, La Cocoş este un retailer român de tip discount, care operează în prezent trei locaţii în Ploieşti şi Bucureşti. Modelul de afaceri este bazat pe oferirea unui sortiment de produse la preţuri competitive. La Cocoş se adresează atât clienţilor de tip B2C (business-to-consumer), cât şi micilor afaceri de tip B2B (business-to-business).

