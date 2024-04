Vezi și

În dimineaţa zilei de Florii, credincioşii merg la biserică şi pleacă acasă cu ramuri sfinţite de salcie, pe care mai apoi le pun la icoane sau la uşă pentru a-i feri de rele.

Adrian Duţuc, preot biserica Sfântul Dumitru Suceava: La fel cum acum aproape 2 milenii, locuitorii cetăţii îl primim pe Hristos în cetatea sfântă ca pe un rege, purtând aceste ramuri de finic, în semn al primirii regilor de atunci, şi noi îl primim în fiecare duminică de Florii la fel, în inimile noastre, memorând acest gest simbolic a ţinerii ramurilor de finic în mână.

Credincios: Când domnul Iisus a intrat în Ierusalim, toată lumea l-a întâmpinat cu ramuri de finic sau măslin, a aşternut hainele pe jos şi domnul Isus a intrat în Ierusalim. Şi în amintirea aceste sărbători, a ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră, acum purtăm şi noi crenguţele de salcie.

Credincios: Le pun la Maica Domnului, am o icoană mare care am cumpărat-o de la mânăstire şi am o vază şi le pun fără apă, fără nimic. Ele se usucă şi rezistă câţiva ani.

Aproape 2 milioane de români cu nume de flori îşi aniversează onomastica

În această zi, aproape 2 milioane de români cu nume de flori îşi aniversează onomastica. Printre ei este şi Viorica.

Viorica: Venim la biserică pentru mântuirea sufletului, pentru copii, pentru nepoţi, eu am şi strănepoţi, şi venim ca să ne rugăm.

De Florii este şi dezlegare la peşte, a doua şi ultima din Postul Paştelui

Tot astăzi este şi dezlegare la peşte, a doua şi ultima din Postul Paştelui. Aşa că peste tot în ţară se gătesc preparate delicioase. La această pensiune din Voroneţ, judeţul Suceava, turiştii sunt aşteptaţi în această zi sfântă cu mesele pline de bunătăţi.

Daniel Sahlean, bucătar: Aici avem un păstrăv prăjit, tipic din Bucovina, cu mămăliguţă şi mujdei. Aici avem doradă cu legume la wok, pentru gusturi mai pretenţioase.

Peştele mâncat de Florii are, conform tradiţiei, puteri tămăduitoare. De mâine începe ultima săptămână a Postul Paştelui, numită şi Săptămâna Patimilor, care se încheie după Învirea Domnului.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Mici cu E.coli şi zgârciuri în loc de carne, printre produsele comercializate în magazine. Aţi avut parte de experienţe neplăcute? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰