Papanaşii româneşti au intrat în top 100 cele mai bune deserturi din lume. Gogoşile prăjite şi îmbibate cu smântână şi dulceaţă depăşesc creme brulee-ul francezilor sau vafele belgiene. Premiul pentru cel mai bun desert din lume îl revendică însă portughezii, cu Pastel de Belem, faimosul foietaj umplut cu cremă de vanilie.

O reţetă simplă, moştenită de la o generaie la alta, e cunoscută acum în intreaga lume. Papanaşii sunt singurul desert românesc din top 100 de dulciuri îndrăgite la nivel mondial. Şi au şi de ce.

În meniurile restaurantelor tradiţionale, papanaşii au în jur de 400 de grame şi costă în jur de 40 de lei. Sunt serviţi la masă cu dulceaţă de cireşe, afine sau zmeură şi sunt supranumiţi în engleză gogoşi locale.

"Sunt foarte încântaţi de combinaţia aceasta de smântână, această mică gogoşică şi de dulceaţa în sine, ei mai vin cu puţin zahăr pudră deasupra. Şi cam asta este minunea noastră din restaurante", a spus Daniel Iordan, chef restaurant tradiţional.

Articolul continuă după reclamă

Restaurantele vând sute de porţii de papanaşi în fiecare zi.

"Deşi are multe calorii, este un desert gustos, proaspăt, nu te încarcă foarte tare şi atunci ei preferă gustul ăsta", a spus şi Florin Petu, manager restaurant tradiţional.

Mai avem însă mult de impresionat ca să detronăm vedeta incontestabilă a acestui top culinar. Desertul portughez Pastel de Belem, creat în faimosul cartier cu acelaşi nume din Lisabona, este cel mai iubit dulce de pe planetă. Se vând în medie câte 30.000 de bucăţi pe zi.

"Sunt la Lisabona, în faţa celebrei patiserii din Portugalia. În fiecare zi, aici, mii de oameni stau la coadă pentru o reţetă veche de aproape două secole, păstrată încă secretă", a transmis Ana Gheorghe, corespondent Observator în Portugalia.

"Doar câteva persoane ştiu reţeta şi produc această prăjitură. În fiecare dimineaţă, vin, se duc în biroul secret şi cu uşa închisă prepară crema şi aluatul", a mărturisit Fedra Monteiro, supervizor operaţional patiserie.

TasteAtlas este o platformă internațională care promovează mâncărurile tradiționale din întreaga lume.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰