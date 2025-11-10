Ţara care a început să sădească picături de ploaie în nori pentru a-şi asigura rezervele de apă

Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai bogate ţări din zona Golfului Persic, este, însă, şi una dintre cele mai aride ţări ale lumii. Pentru a-şi asigura rezervele de apă în viitor, autorităţile au demarat un program de "sădire" a ploii, scrie Financial Times.

Emiratele Arabe Unite, o ţară cu o suprafaţă relativ mică din zona Golfului Persic, dar care se află printre cele mai bogate state ale lumii datorită rezervelor impresionante de energie, caută soluţii pentru a-şi asigura o altă resursă deosebit de importantă: apa.

Ţară cu 10 milioane de locuitori, aflată doar pe locul 114 în lume când vine vorba de suprafaţă, dar în top 15 când vorbim despre PIB-ul per cap de locuitor, EAU se situează într-una dintre cele mai aride regiuni ale planetei. Asta face ca rezervele de apă să fie extrem de importante pentru locuitorii săi.

Financial Times scrie că autorităţile de la Abu Dhabi, emiratul-capitală al acestui stat, au demarat de mai multă vreme un proiect care să asigure micuţului stat şi rezervele de apă necesare, pe lângă cele energetice de care beneficiază din plin.

Milioane de dolari pentru "sâmburi de ploaie"

Publicaţia britanică notează că autorităţile din Emiratele Arabe Unite au ajuns să cheltuie milioane de dolari în fiecare an pentru a dezvolta un sistem care să aducă ploaia. Tehnica se bazează pe "sădirea" în nori a picăturilor de ploaie cu ajutorul sării! Mai exact a Clorurii de Potasiu, o sare compusă din potasiu şi clor folosită în general în agricultură ca îngrăşământ chimic. Această substanţă mai este cunoscută în industrie şi ca Silvină.

"Semănarea norilor este considerată un instrument cu potențial suplimentar pentru creșterea aprovizionării cu apă", a explicat Orestes Morfin, expert în domeniu pentru FT.

"Pentru Emiratele Arabe Unite, semănarea norilor este parte a strategiei de adaptare în fata schimbărilor climatice", a explicat şi Alya Al Mazrouei, directorul Programului de Cercetare pentru Ştiinţa Îmbunătăţirii Precipitaţiilor.

Sursa citată notează că autorităţile de la Abu Dhabi alocă milioane de dolari programului de cercetare, dar şi operaţiunilor propriu zise desfăşurate de piloţi special antrenaţi care decolează de fiecare dată când specialiştii observă un moment de oportunitate. Astfel, 10 piloţi operează patru avioane Beechcraft King Air C90s pentru a semăna Clorura de Potasiu în nori. Fiecare oră de zbor cu aceste avioane costă 8.000 dolari, iar media orelor de zbor operate în fiecare an este de 1.100.

Şefa Programului de Cercetare pentru Ştiinţa Îmbunătăţirii Precipitaţiilor spune că aceste costuri sunt mai mici decât cele ale desalinizării apei marine, o altă variantă prin care statul arab îşi poate asigura resursele necesare de apă potabilă.

"Ploaia poate începe în 15 minute"

Alya Al Mazrouei a mai explicat pentru FT că după desfăşurarea unei astfel de operaţiuni ploaia poate începe şi în decurs de 15 minute. Totuşi, succesul nu este garantat. Cifrele sunt, însă, interesante: şansele de ploaie cresc cu 23%, iar precipitaţiile pot fi cu 159% mai mari ca volum.

Critici şi teorii ale conspiraţiei

De cealaltă parte, există şi critici la adresa acestei metode folosite de autorităţile din EAU, dar - mai nou - şi de cele din Arabia Saudită. Aceste critici sunt legate în mare parte de faptul că semănarea norilor ar putea fi responsabilă pentru fenomene meteo extreme, adică furtuni mult prea puternice.

De asemenea, aceste operaţiuni au dat naştere şi unor teorii ale conspiraţiei precum deja faimoasa teorie a dârelor chimice de pe cer.

