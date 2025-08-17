În fiecare seară, aceeași poveste. Dar nu cea din carte, ci aceea în care părinții, obosiți după o zi întreagă de muncă, nu mai găsesc timp să le citească celor mici. O publicaţie britanică spune că in locul basmelor de altădată, tabletele și telefoanele au ajuns "părinții de rezervă".

Părinții recunosc: nu mai au timp. Orele de muncă se prelungesc, drumurile zilnice îi obosesc, iar serile devin o luptă între treburile casei și câteva minute de odihnă.

"Este prea mică că să înțeleagă ceea ce aș vrea să îi citesc. Nu avem la îndemână cărțile. câteodată nu avem noi chef de citit, suntem mai obosiți, mai răguşiti, mai răciţi". "Cred că din grabă, cel puțin la noi la rutină de seară sunt foarte multe lucruri de făcut", spun părinţii.

Există și părinți care reușesc să păstreze acest obicei. Își fac timp. Acesta este și exemplul Dianei. În fiecare seară i-a citit copilului. Alexandru are doar 5 ani, iar de la povești cu prinți și prințese a trecut la cărți de istorie.

Cărţile pentru copii, înlocuite cu tablete și telefoane

Un studiu recent arată că în trecut, peste 50% dintre copii citeau de plăcere. Astăzi, în 2025, doar 33% o mai fac. Părinți nu mai au timp și nici răbdare pentru a le citi copiilor, iar astfel ecranele câștigă teren. Rezultatul este un vocabular mai slab, cu 20% mai sărac.

Dacă altădată 15-20 de minute de poveste erau ritualul de culcare, acum mulți copii nu mai aud deloc o poveste.

"Generaţiile noi de copii au deficit de atenţie şi concentrare, nu mai au răbdare, tocmai pentru că sunt consumatori de tehnologie în exces. Un ultim motiv pentru care părinţii nu mai citesc copiilor este că nici aceştia nu citesc. Şi evident nici copiii lor nu vor fi nişte împătimiţi ai lecturii", a declarat Mihaela Roşca, profesor.

În schimb, ecranele fac altceva. Atrag atenția, spun specialiştii. Imaginile vin gata construite, fără efort de imaginație.

"Nu mai au chef, nu mai au răbdare, că au foarte multe gadgeturi la îndemână că să scape de toată această corvoadă. Cititul are foarte multe beneficii, atât cognitive, cât și emoționale. Lucruri, sau abilități pe care nu le puteți dezvoltă din gadgeturi sau din jocuri", a declarat Gabriela Maalouf, psiholog și consilier școlar.

Studiile arată că obiceiul de a citi împreună nu doar îmbogățește vocabularul copiilor, ci consolidează și legătura emoțională dintre părinte și copil pentru toată viața.

