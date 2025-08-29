Video Căruţă făcută bucăţi, pe un drum din Mureş. Un bărbat şi unul dintre caii înhămaţi au murit după impact
Tragedie în Mureş noaptea trecută, pe Drumul European E60, unde şoferul unei dube care circula cu viteză a lovit în plin o căruţă în care se aflau patru persoane. Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Unul dintre caii înhămaţi a murit şi el, la scurt timp după impact.
Căruţa încărcată până la refuz cu baloţi de lucernă nu era semnalizată corespunzător, astfel că impactul a fost devastator. Medicii care au ajuns la accident au găsit un bărbat mort, iar pe ceilalţi trei răniţi grav. Unul dintre caii înhămaţi a murit şi el, la scurt timp după impact.
Salvatorii au transportat victimele la spital pentru îngrijiri, iar poliţiştii au oprit circulaţia pe ambele sensuri pentru câteva ore. Ca printr-o minune, conducătorul autoutilitarei a scăpat teafăr.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰