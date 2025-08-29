Tragedie în Mureş noaptea trecută, pe Drumul European E60, unde şoferul unei dube care circula cu viteză a lovit în plin o căruţă în care se aflau patru persoane. Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Unul dintre caii înhămaţi a murit şi el, la scurt timp după impact.

Căruţa încărcată până la refuz cu baloţi de lucernă nu era semnalizată corespunzător, astfel că impactul a fost devastator. Medicii care au ajuns la accident au găsit un bărbat mort, iar pe ceilalţi trei răniţi grav. Unul dintre caii înhămaţi a murit şi el, la scurt timp după impact.

Salvatorii au transportat victimele la spital pentru îngrijiri, iar poliţiştii au oprit circulaţia pe ambele sensuri pentru câteva ore. Ca printr-o minune, conducătorul autoutilitarei a scăpat teafăr.

