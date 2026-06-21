A început vacanţa de vară, iar pentru mulţi tineri, asta înseamnă distracţie şi calcule atente. Este ultima zi din programul Litoralul pentru toţi, însă ştim prea bine că nu cazarea e cea mai mare grijă a celor care aleg Vama Veche. Ci băutura, mâncarea, şi şirul nopţilor albe pierdute în cluburi ori pe nisip. Vedem chiar acum cât costă o zi de vacanţă la buget redus în staţiunea-simbol.

Au venit cu trenul, cu rucsacul în spate și cu gândul că distracția nu stă în cât cheltuiești. Pentru Dănuț din Tulcea, o şaorma şi o băutură luată din supermarket sunt cheia unei zile de plajă în Vamă.

"E foarte tare, mă simt foarte bine, nisipul e fierbinte și apa-i rece. Sunt niște prețuri pe care e greu să ți le permiți. Având în vedere că nu mănânci 3 şaorme pe zi, scapi mai ieftin. Un 200 de lei e un preț decent, mai pe chill", a spus un turist.

Denis şi Tudor spun că se descurcă și cu mai puțin. Își cumpără covrigi şi cafea din magazin şi stau toată ziua pe plajă.

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Reporter: Ați venit în vacanță pe buget?

Turişti: Vacanță fără bani, nu pe buget.

Reporter: Ce mănânci, ce bei azi?

Turişti: Am luat 2 covrigi și brânză.

Reporter: Ai și eugenii.

Turişti: Da, nu facem mișto.

Reporter: Și care e bugetul tău astăzi?

Turişti: Să tot fie 30 de lei.

Reporter: Așa puțin?

Turişti: Da, păi 3 beri la draft.

Mai în glumă, mai în serios, cu aproximativ 200 de lei pe zi, mulți spun că îşi permit să mănânce, să bea și să se bucure de atmosfera din Vamă fără să facă risipă.

Turist: Eu aveam bani, eu am mers după ei să mâncăm de 20 de lei pe zi. Dar a fost o zi superbă ieri, chiar ne-am distrat.

Reporter: Și aseară ce ați făcut?

Turist: Am băut de mai mult de 20 de lei. Fără aroganțe, cu 100 de lei te încadrezi 100%.

"Benzina 3 milioane, podul 40 de lei, energizantele să stăm treji și de mâncare vreo 150", a spus mărturisit alt turist.

Cum șezlongurile sunt mai puține în Vama Veche, mulți tineri își aduc propriile umbrele și scaune pliabile și se așază direct pe nisip. Așa mai taie o cheltuială din bugetul de vacanță.

"Este ofertă: dacă iei o şaorma mare, primești o Cola, Cuba Libre și o bere. 44 de lei, depinde dacă este de pui, vită sau mixtă", a spus Chatzakis Lefteris, manager şaormerie.

Există însă și turiști mai pretenţioşi, pentru care mesele la restaurant ridică nota de plată. Pentru Cristina şi Ianis, o familie care de 16 ani trăieşte în Marea Britanie, prima vizită în Vama Veche a fost o surpriză plăcută.

De la covrigi și bere pe plajă, până la cine la terasă, Vama Veche rămâne locul în care fiecare își poate construi vacanța fix așa cum și-o dorește.