Chiar dacă în calendar este primăvară în toată regula, la Predeal iarna încă rezistă. Partiile sunt deschise, iar pasionaţii sporturilor de iarnă profită de zăpadă, fără aglomerația din vârf de sezon. Mai ales că ar putea fi ultima experiență de schi din acest sezon.

Elena are 81 de ani, este din București și a venit cu trenul până la Predeal, ca să schieze. Vine în staţiune de când era mică şi se reîntoarce cu drag, de fiecare dată când are ocazia.

La 81 de ani, nu renunță la schi și urcă din nou pe pârtie

"Sunt doar 2 ore de la Bucureşti până aici, poţi să vii dimineaţa şi să pleci seara. Este foarte uşor de ajuns. În primul rând, puţină lume ştie că aici este aerul cel mai bun pentru odihnă", a spus Elena, o turistă de 81 de ani, venită la Predeal.

Şi a avut din plin de ce să se bucure: pârtii libere, zăpadă bună, aer curat, cer senin și peisaje ca în povești. La Predeal sunt deschise pârtiile Clăbucet Sosire, Clăbucet Plecare şi Cocoșul, iar o linie de teleschi și una de telescaun sunt pornite, fără cozi și timpi de așteptare.

"Condiţiile sunt foarte bune, se schiază foarte bine, nu-i aglomerat. Încă se ţin pârtiile bine la jumătatea lui martie. Îmi place că e gol, peisajul, cel puţin de sus, e superb", a subliniat un turist.

"Am observat că nu e aglomerat pe pârtie, nu a fost nici pe drum. Se poate veni să închizi sezonul cu nişte viraje să rămână în memorie pentru anul viitor", a adăugat alt pasionat de schi, venit să prindă ultima zapadă din sezon.

"E foarte bine şi pârtia e liberă! Noi suntem începători şi avem spaţiu suficient", a spus altă persoană.

Cât costă o zi la schi în Predeal la final de sezon

Un echipament complet de schi poate fi închiriat cu prețuri între 50 și 70 de lei, iar o lecție cu un instructor autorizat costă 200 de lei.

"Avem nişte condiţii foarte bune. Zăpada s-a menţinut foarte bine, avem o consistenţă foarte bogată a zăpezii, pot să spun că mai bine decât în sezon. Este un lucru care şi pe noi ne miră şi ne bucură", a explicat Alexandru Bulea, instructor de schi.

La Predeal, un skipass de o zi întreagă costă 250 de lei pentru adulți, iar pentru copii 125 de lei.

