Un şofer a găsit o metodă neconvenţională şi ilegală pentru a scăpa de plata parcării din centrul oraşului Cluj-Napoca, unde ora este taxată cu 12 lei. A ieşit cu maşina prin zona pietonală, ba chiar a aşteptat la trecerea de pietoni, să se facă verde pentru a putea ieşi în stradă.

Un șofer din județul Alba va plăti 3.000 de lei amendă după ce a încercat să evite plata parcării din centrul oraşului Cluj-Napoca. Suma este echivalentul a peste o săptămână de parcare în zona respectivă.

Incidentul a avut loc în parcarea din Piața Unirii, destinată celor care au de rezolvat treburi urgente în centrul orașului, nu pentru staționare de lungă durată. Cel mai probabil, șoferul nu a observat tariful de peste 300 de lei pe zi și a încercat să iasă din parcare fără să plătească.

În imaginile surprinse de un trecător se vede cum bărbatul întoarce mașina înaintea barierei de ieșire și caută o altă cale de scăpare. A urcat pe trotuar, a trecut prin zona pietonală, pe lângă terasele restaurantelor, și s-a așezat la rând printre pietoni, așteptând să se facă verde la semafor.

Filmarea a devenit virală pe rețelele sociale și a ajuns în atenția poliției, care l-a identificat pe șofer și l-a sancționat conform legii.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

