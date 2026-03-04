An record pentru lucrările de infrastructură. România ar putea încheia 2026 cu încă 250 de kilometri de drumuri expres şi autostrăzi noi, promit cei de la Compania de Drumuri. Multe porţiuni sunt, însă, restante de un an sau chiar mai bine.

Una dintre cele mai aşteptate inaugurări din 2026 este cea a semi-inelului de nord al Autostrăzii Zero, care înconjoară Capitala.

Acum se circulă doar pe jumătatea de sud şi pe o porţiune din nord, între DN1, A3 şi DN2. Alte trei loturi sunt încă în lucru.

Întârzieri pe loturile aflate în construcţie

În apropierea localităţii Pantelimon, la intersecţia dintre lotul 3 al chinezilor şi lotul 4, al constructorului român Umbrărescu ar fi trebuit să putem circula deja în regim de mare viteză, doar că pe ambele porţiuni au fost înregistrate întârzieri semnificative. În momentul de faţă chinezii au ajuns la un stadiu al lucrărilor de doar 78%.

"Lotul 4 între DN3 şi Autostrada 2 trebuia să fie gata anul trecut, conform termenelor contractuale iniţiale şi conform promisiunilor", a declarat Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro Infrastructură.

"Lipsă de chef de muncă, pentru că în rest au avut bani, au avut tot ce le trebuie. Nu s-au mobilizat. La sfârşitul contractului, bineînţeles că le vom calcula penalităţi de întârziere", a transmis Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

Când vom putea circula pe tot semi-inelul de nord

În cel mai optimist scenariu, lucrările ar putea fi gata la vară, însă pe toată lungimea autostrăzii Zero vom putea circula abia la finalul acestui an.

"Asta nu scuteşte autorităţile să avem DNCB. Centura veche, dublată, pusă în siguranţă pe toţi cei 70 de kilometri. O să rămână un fel de bulevard periferic al Bucureştiului. O să fie foarte, foarte folosită", a adăugat Ionuţ Ciurea.

Autorităţile promit un an bogat în număr de kilometri de şosea de mare viteză nou deschişi circulaţiei. A0 nu e singurul proiect aşteptat.

"Anul acesta, după calculele noastre, pot fi gata aproximativ 250 de kilometri. Loturile de pe Autostrada Moldova, de la Adjud la Paşcani, adică 124 de kilometri, mai vorbim despre loturile de pe Transilvania - aproape de 70 de kilometri, DEx Brăila-Galaţi - 11 kilometri, secţiunea cu tuneluri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni, de pe secţiunea Sibiu-Piteşti, mai vorbim de cei aproape 14 kilometri dintre Margina şi Holdea", a subliniat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Autostrada "viaductelor" din Transilvania prinde contur

Pe Autostrada Transilvania, între Cluj şi Sălaj - pe multe porţiuni a fost turnat, deja, asfaltul.

"Mobilizare extrem de bună e pe tronsonul dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, numit și "autostrada viaduct". Din cei 42 km, 11 sunt suspendați pe viaducte, pentru a trece deasupra dealurilor instabile din zonă. Cel mai spectaculos e unul lung de 2 km la care se folosesc peste 500 grinzi din beton", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Sute de muncitori lucrează să respecte termenul stabilit pentru luna august. Când şantierul va fi gata şoferii vor putea circula legal cu 130 de kilometri pe oră pe cei 450 de kilometri dintre Sălaj şi Nădlac.

"În jur de 300 de persoane, stadiul fizic actual este trecut de jumătate", a susţinut Alexandru Iuga, supervizor şantier.

Autostrada Moldovei, un alt proiect major aşteptat anul acesta

Tot anul acesta ar trebui să fie gata şi mai multe loturi ale Autostrăzii Moldovei, între Focşani şi Bacău şi Bacău şi Paşcani.

Dacă statul va avea bani să plătească toate facturile, România ar putea încheia acest an cu o reţea de aproape 1.660 de kilometri de drumuri de mare viteză.

