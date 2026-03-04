O tânără de 25 de ani s-a stins sub privirile fetiţei sale. Copila de şapte ani a stat ore în şir la căpătăiul femeii fără să ştie ce se petrece cu mama sa. Când soţul victimei, aflat la muncă în Germania, a dat alarma, pentru femeie era prea târziu.

Cel care și-a dat seama că ceva este în neregulă este soțul Adelinei. De la 1.500 de kilometri distanță, din Germania, bărbatul a văzut în această dimineață pe camerele de supraveghere mașina nemișcată din curte. Știa că soția ar fi trebuit să o ducă pe cea mică la școală, așa că a încercat să o sune. La telefon a răspuns fiica sa.

Când a văzut că soția nu răspunde, bărbatul și-a anunțat părinții. Primii care au ajuns aici, la locuința lor, au fost chiar socrii femeii. Nu au reușit să intre în casă, iar fetița de șapte ani nu a vrut să le deschidă ușa. Așa că aceștia i-au anunțat pe părinții tinerei. Abia ei au reușit să spargă un geam și au găsit-o pe femeie în casă, inconștientă.

Pe copila de șapte ani, rudele au găsit-o plângând.

"Mi-a spus: "Du-te, că văd încălțările afară, mașinile sunt în curte și nu știu ce se întâmplă". Era la picioarele ei, săraca. Era speriată. Mi-a spus: "Vreau cu mamaia", spune socrul femeii.

"Fetița era speriată pentru că a stat toată noaptea și nu a știut ce să facă, cum să reacționeze", declară dr. Ovidiu Popa, medic SMURD Iași.

"Familie tânără, frumoasă. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru Adelina. Ne cunoșteam, ne întâlneam des cu copilul la școală", spune Răzvan Bulancea, primarul din Erbiceni.

Specialiștii spun că există reguli clare pe care cei mici le pot urma în situații de criză.

"Prin simularea mecanică a victimei, să vadă dacă răspunde la stimul verbal, strigând la ea, și, dacă o scutură, să observe dacă prezintă un semn de conștiență sau nu", explică Marius Benchea, reprezentant al Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași.

"Să își învețe copiii, de la vârste fragede, să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori au nevoie de ajutor", precizează Marius Benchea, reprezentant al Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași.

Necropsia va stabili cauza decesului Adelinei.

