A mai rămas mai puţin de o oră până când credincioşii care nu au avut invitaţie astăzi pot intra să se închine în altarul Catedralei Naţionale.

Recunoştinţă, asta am simțit cu toți cei care am reușit să participăm astăzi la acest eveniment istoric, mai ales pentru Ortodoxie. Bucurie și recunoștință am simțit mai ales din partea celor care au ieșit de la slujba din interior și vă mărturisesc că am stat și eu puțin în Catedrală și am simțit acea energie deosebită.

De ce este specială vizitarea Catedralei Naţionale

Este până la urmă un întreg ansamblu arhitectural aici, o să vedeți, care a fost dorit de mai bine de un secol și iată că astăzi reprezintă un vis împlinit pentru toți credincioșii din România, dar și din afara ei. Cred că e important pentru oameni să punctăm și acest lucru. Când pot ei veni aici, dar mai ales când pot intra cei care nu au invitație?

De la ora 8, toţi credincioşii vor putea intra să se închine în Catedrala Națională. Ce este special în această perioadă este că acești oameni pot intra să se închine și în Sfântul Altar, lucru care nu se întâmplă în mod normal, mai ales pentru femei. Este Sfințirea Catedralei Naționale și se poate să se întâmple acest lucru ca toți pelerinii să se închine în Sfântul Altar. Până pe 31 octombrie veți avea această ocazie, dar Catedrala va rămâne deschisă în continuare și după aceea.

Puteți veni în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, de exemplu, sau la alte sărbători și evenimente mari. Deocamdată doar atât asta, pentru că în paralel se vor mai desfășura lucrări. Vă amintesc că această catedrală nu este în totalitate gata, dar a fost necesară această inaugurare și deschidere până la urmă pentru a marca cei 100 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rang de patriarhie.

