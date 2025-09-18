Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost arestat după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat weekendul trecut. Şi în care, vă reamintim, teoretic nu era vinovat. Anchetatorii cred că cel mai probabil a fugit pentru că urcase drogat la volan. Ceea ce a mai făcut şi în trecut. Şi pare că a făcut şi acum pentru că asta au arătat rezultatele IML: au confirmat prezenţa substanţelor psihoactive în sânge. Actorul a fost găsit după mai bine de două zile de la accident.

Actorul riscă între 2 şi 7 ani de închisoare pentru părăsirea locului accidentului, faptă la care s-ar putea adăuga cea de consum de droguri la volan, dacă se va stabili că Toto Dumitrescu era sub influenţa substanţelor interzise în momentul accidentului şi, desigur, la decizia judecătorului contribuie şi faptul că Toto Dumitrescu este recidivist.

Câţi ani de închisoare riscă Toto Dumitrescu

În 2021, a fost prins sub influenţa drogurilor, în timp ce se afla la volan. Ei bine, ieri magistraţii au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile şi tot ieri a şi venit rezultatul de la IML, care a arătat că Toto Dumitrescu consumase cocaină, însă trebuie să se stabilească dacă a consumat drogurile înainte să se urce la volan şi să fie implicat în acel accident sau le-a consumat în perioada în care era căutat, în cele 48 de ore cât poliţiştii au fost pe urmele lui.

În faţa magistraţilor, ieri, Toto Dumitrescu a declarat că acele droguri le-a consumat cât timp era căutat.

