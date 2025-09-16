Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit de poliţişti după 48 de ore de căutări. Tânărul se ascundea în apartamentul unui prieten, în zona Pipera. A fost cooperant şi nu s-a opus reţinerii. Potrivit surselor din anchetă, Toto Dumitrescu a ieşit pozitiv la cocaină şi a fost dus la IML pentru analize de sânge. După impact, actorul nu a fost preocupat deloc de soarta tinerei rănite. Întrebat de reporterii Observator de ce, Toto Dumitrescu spune că a fost vina ei pentru ce s-a întâmplat.

Reporter: Care e motivul pentru care ai fugit?

Toto Dumitrescu: Că mă ****** în cur.

Reporter: Ăsta e răspunsul tău?

Articolul continuă după reclamă

Toto Dumitrescu: E fix răspunsul meu. Te pup.

Reporter: Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?

Toto Dumitrescu: E vina ei.

Actorul susţine că nu a consumat droguri, în ciuda rezultatelor testelor

După două zile în care a stat ascuns, Toto Dumitrescu a ieşit public cu o atitudine sfidătoare. Potrivit surselor din anchetă, la testul rapid al agenţilor de la Rutieră a ieşit pozitiv la cocaină. Actorul susţine însă că nu a consumat droguri.

Toto Dumitrescu: Nu consumasem nimic.

Reporter: Şi atunci de ce ai fugit?

Toto Dumitrescu: Pentru că am fost speriat.

Reporter: Şi unde te-ai ascuns? De ce nu ai anunţat la Poliţie? Fata avea nevoie de ajutor, de îngrijri medicale.

Toto Dumitrescu: A fost greşeala ei!

Şoferiţa care a provocat accidentul a ajuns la spital

Imaginile suprinse de camere arată că Toto Dumitrescu mergea cu viteză mare atunci când s-a trezit cu maşina condusă de tânăra de 23 de ani în mijlocul drumului. Impactul nu a mai putut fi evitat. În coliziune a fost implicată o a treia maşină, un SUV în care se aflau o familie cu un băieţel. Toţi ies din maşini, mai puţin şoferiţa care a provocat accidentul, care a avut nevoie de echipajele de descarcerare. Nimeni însă nu se duce minute bune să vadă care este starea ei.

"Ilinca nu vrea să vorbească. Îmi pare rău! […] E încă în spital, nu ştiu, o să vedem" a spus mama şoferiţei rănite în accident.

Un tânăr care se afla în maşina actorului, cel mai probabil proprietarul maşinii, merge într-un final să verifice starea şoferiţei. În tot acest timp, actorul este preocupat de prietena lui, care şchiopătează uşor. În mulţimea de martori strânşi la locul impactului, Toto Dumitrescu dispare înainte de sosirea poliţiştilor şi medicilor.

Actorul riscă între 2 şi 7 ani de închisoare

"Toto Dumitrescu riscă între 2 şi 7 ani de închisoare pentru că a fugit de la faţa locului, chiar dacă nu era vinovat de producerea accidentului respectiv. În decizia magistraţilor va cântări şi condamnarea din anul 2021, atunci când a fost prins că a consumat droguri înainte de a se urca la volan" a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

"Eram deprimat. Eram. Şi cred că încă sunt, dar nu mai apelez la chestiile astea. […] Am realizat că iarba e un dream killer, te ţine pe loc şi te face să amâni de pe azi pe mâine. […] Pe termen lung nu rezolvă problema, doar o adânceşte" a mai spus Toto Dumitrescu.

Cum i se adâncesc şi problemele cu legea. Dacă probele de sânge vor confirma prezenţa substanţelor interzise, actorul riscă o pedeapsă mai mare şi cu executare, asta pentru că ar deveni recidivist.

"Dacă rezultatul va fi pozitiv, dacă toate probele sunt administrate şi duc către ideea că a condus sub influenţa substanţelor psihoactive, fapta prevăzută de codul penal este de închisoare de la 1 la 5 ani" a spus purtărorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere, Claudiu Costea.

"Lumea vorbeşte prost de mine, dintr-un motiv sau altul. […] Cu toţii mai bem câte un pahar de vin. Noi ăştia tineri suntem mai susceptibili consumului substanţelor interzise" a mai spus Toto Dumitrescu.

Şoferiţa rănită în accident a fost internată la Spitalul Floreasca, cu mai multe contuzii. A fost externată ieri, însă după câteva ore a revenit la spital pentru că acuza dureri.

A fost căutat timp de două zile şi două nopţi

Toto Dumitrescu a fost căutat două zile şi două nopţi de agenţi, inclusiv la o vilă din nordul Capitalei, acolo unde locuieşte sora lui, Mayra Dumitrescu.

Reporter: Toto Dumitrescu are vreo legătură cu casa asta? Sunteţi ceva rude?

Mayra Dumitrescu: Nu, nu.

Reporter: A venit Poliţia ieri să-l caute?

Mayra Dumitrescu: Nu.

Actorul a fost găsit în cele din urmă în apartamentul unui prieten din zona Pipera. Şi el va fi dus la audieri pentru complicitate la favorizarea făptuitorului.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰