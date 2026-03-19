Video Căutările marinarilor dispăruți în accidentul naval din largul portului Midia, suspendate din cauza vremii

S-au oprit pentru moment căutările celor trei marinari dispăruţi în urma accidentul naval din largul portului Midia. E cod galben de vânt în Constanţa, iar marea extrem de agitată şi vizibilitatea redusă au dus la suspendarea operaţiunii de recuperare reîncepută joi dimineaţă. La bordul remorcherului Astana erau 5 marinari. Trupurile a doar doi dintre ei au fost recuperate.

de Andreea Filip

la 19.03.2026 , 13:56

Rafalele ating 50 până la 65 de km pe oră, iar marea este foarte agitată. Joi dimineaţă, o navă militară a Forțelor Navale a pornit către locul naufragiului, însă s-a întors din drum din cauza condițiilor meteonefavorabile. Din același motiv, nici scafandrii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea nu vor interveni.

În zona unde s-a scufundat remorcherul Astana, a ajuns şi în o navă a Agenției Române de Salvarea Vieții Omenești pe mare, dar doar pentru monitorizare și pentru supraveghere.

Trei marinari sunt în continuare dispăruţi.

Trupurile a doi dintre marinari, recuperate

Operațiunea de recuperare a celor trei marinari încă prinşi în epava remorcherului scufundat la 8 kilometri de ţărm a fost reluată joi dimineaţă dar numai pentru câteva ore.

Până acum doi dintre marinarii care erau pe remorcherul Astana au fost recuperaţi. Aseară, înainte de suspendarea căutării pe timp de noapte a fost scos la suprafaţă trupul căpitanului remorcherului, fostul fotbalist Sorin Tufan.

După ce s-a retras din fotbal, Sorin Tufan a ales o carieră pe mare. Era unul dintre cei doi căpitani ai remorcherului Astana în momentul în care a avut loc tragedia. Pentru că operațiunea la care participau trebuia sa fie monitorizată în permanenţă timp de 36 de ore, bărbatul de 57 de ani a fost chemat de acasă.

Primul marinar declarat decedat în accidentul naval a fost recuperat la scurt timp după ce remorcherul s-a scufundat. Medicii l-au resuscitat mai bine de o oră, însă eforturile au fost zadarnice.

"Eu bănuiesc că sunt în remorcher, blocaţi", a spus Constantin Cărare, coleg cu marinarii dispăruţi.

Lucru confirmat şi de scafandri, după localizarea epavei.

Remorcherul Astana asista un petrolier să descarce ţiţei, într-o conductă situată la peste 8 kilometri de ţărm, când, într-un viraj, elicea s-a opintit, iar motoarele au cedat. Împrejurările în care remorcherul s-a scufundat sunt încă cercetate.

Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
