Anchetă complicată în cazul exploziei din sediul Poliţiei Lugoj în urma căreia doi angajaţi MAI au fost răniţi. Specialiştii de la INSEMEX Petroşani au fost chemaţi să identifice cauza deflagraţiei care a ras din temelii clădirea Direcţiei de Caziere. Între timp a fost oprită alimentarea cu gaze pe cinci străzi aflate în apropierea locului unde s-a produs explozia.

Polițistul de 37 de ani care a fost rănit, cel care se afla la ghișeul serviciului Cazier chiar în momentul exploziei, este într-o stare bună și primește îngrijiri medicale. El are arsuri pe 10% din suprafața corpului dar, spun medicii, viața sa nu a fost pusă în pericol. Ceilalți doi au scăpat ca prin urechile acului.

Cât despre anchetă, încă de dimineață au venit la fața locului specialiștii de la ISU Timiș. Cei de la CBRN au făcut din nou măsurători în așteptarea celor de la Insemex Petroșani. Echipa a ajuns aici în jurul orei 12:00. Se anunță o anchetă extrem de complicată, pentru că la mai bine de 24 de ore de la deflagrație nu s-a determinat o cauză exactă.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze. Una dintre ele este acumularea unei pungi de gaze în subteran, în canalizare mai exact. Însă, au menționat astăzi, nu are nicio legătură cu racordul de la clădirea Poliției. Pe de altă parte, măsurătorile făcute astăzi nu au indicat depășiri ale valorilor de gaz.

Articolul continuă după reclamă

Cinci străzi au în continuare gazul oprit. Sunt afectați aproximativ 200 de oameni care și-au petrecut noaptea în frig. Li s-a spus că abia mâine ar putea fi reluată furnizarea gazului metan.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰