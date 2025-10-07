Caz dramatic în Argeş. Bătrân şi o fetiţă, pe plafonul maşinii aşteptând salvarea, după ce au plonjat în canal

Scenă desprinsă parcă din filme, în Argeș. Un bătrân și o fetiță s-au salvat de pe plafonul unei mașini căzute într-un canal de fugă.

Momente de panică în comuna Băiculești, județul Argeș, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a căzut într-un canal de fugă. În mașină se aflau un bărbat în vârstă și o fetiță, care au reușit să iasă la timp și s-au refugiat pe plafonul vehiculului, pe jumătate scufundat în apă.

La fața locului au intervenit prompt pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș, cu patru echipaje: o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Cei doi au fost observați stând pe plafonul mașinii, în mijlocul canalului, în timp ce ploua torențial. Salvatorii au acționat rapid, reușind să îi aducă în siguranță la mal.

Potrivit primelor informații, incidentul s-ar fi produs după o manevră greșită la volan. Bătrânul, care se afla la volanul mașinii, ar fi încercat să întoarcă autoturismul în apropierea canalului, dar ar fi dat prea mult cu spatele, iar vehiculul a alunecat în apă.

Atât șoferul, cât și fetița, care este vecina lui, au scăpat cu viață. Ei au fost preluați de echipajul SMURD și transportați la spital, suferind de hipotermie ușoară, dar fiind în stare bună.

