Incident revoltător la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Un bărbat în vârstă de 85 de ani a ajuns în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanţier.

Bărbatul tocmai fusese externat din secţia de Ortopedie şi urma să fie transportat la Spitalul din Câmpina pentru tratamentul de recuperare. Pacientul, însă, a căzut de pe targa de transport pe rampa de acces a unităţii medicale, în timpul manevrării acesteia.

Incident similar în 2019, la acelaşi spital

Bărbatul a fost, ulterior, preluat, investigat şi internat în secţia de Neurochirurgie, unde a fost operat. Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi neglijenţă în serviciu.

O situaţie similară s-a întâmplat în anul 2019, tot la Spitalul Judeţean din Ploieşti. Atunci, un bărbat care a fost operat pe creier pentru extirparea unei tumori, a murit la câteva zile după ce a căzut în cap de pe targă, în timp ce era transportat în altă clădire a spitalului.

