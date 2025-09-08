Antena Meniu Search
Cazanele Dunării, scenă de spectacol nautic: "O experienţă foarte tare. Chiar le spun turiştilor să vină"

Județul Mehedinți a fost gazda un eveniment nautic de excepție în acest weekend. Zeci de bărci cu vele, iahturi și ambarcațiuni de agrement au făcut spectacol în inima Cazanelor Dunării. Regata Dubova a încheiat sezonul turistic, iar ambarcațiunilor din Mehedinți li s-au alăturat și ambarcațiuni din Serbia. 

la 08.09.2025 , 14:44

Pasionații de navigație, de la amatori la profesioniști, s-au reunit pentru a participa la eveniment cu bărci, iahturi și ambarcațiuni de agrement, transformând Dunărea într-o scenă vie, plină de culoare și energie.

"Reprezintă o dovadă vie că, ceea ce are judeţul Mehedinţi merită să fie vizitat", a declarat Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți.

Dacă unii au concurat, alţii s-au relaxat cu un pahar de şampanie într-un cadru de neuitat. 

"Este o zonă minunată, cu o calitate energetică deosebită. Eu vin de foarte mulţi ani", a spus un turist.

"Mi se pare Clisura Dunării unul dintre cele mai spectaculoase locuri în care românii trebuie să vină", a mărturisit o turistă.

Evenimentul nu este doar o competiție sportivă, ci și o sărbătoare a comunității, însoțită de socializare, muzică și gastronomie locală. 

Reporter: Cum e plimbarea cu yachtul?

Copil: "Foarte frumoasă şi o experienţă foarte tare. Chiar le spun turiştilor să vină."

"E al treilea eveniment Regata, al treilea an. Clisura este o locaţie de 3-4 zile mai ales pentru Oltenia şi Banat. Majoritatea clienţilor, 70-80%, olteni şi bănăţeni care ne calcă pragul", a declarat Costi Niţu, administrator club Clisura Dunării.

Regata Dubova promovează astfel turismul și tradiția navigației pe Dunăre şi aduce împreună oameni pasionați de apă, natură și aventură.

 

