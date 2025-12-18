Ultimele probe de apă prelevate de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi arată că valorile clorului se încadrează în limitele normale. Astăzi este așteptat și cel de-al doilea raport, cel privind analizele microbiologice. Dacă valorile vor fi normale s-ar pune capăt unei crize ce a durat aproape o săptămână. Totul, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală.

În tot acest timp, pacienţii au primit apă îmbuteliată din rezerva de stat, iar la Ministerul Sănătăţii s-a constitutit o celulă de criză pentru gestionarea transferul uide pacienți la alte spitale, în caz de nevoie.

"Au fost luate probe suplimentare în weekend, în ambele zile, atât sâmbătă cât și duminică, au fost realizate procedurile de dezinfecție a instalației. Nivelul de clor a revenit la normal pentru toate probele prelevate în cadrul Spitalului Sfânta Maria.", a transmis Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătăţii.

"Faptul că astăzi au ieșit rezultatele în limite normale pentru concentrația de clor rezidual din apă, este un rezultat bun care îmi dă speranță că probele microbiologice de mâine vor fi în regulă și vom putea ridica restricțiile.", a adăugat Rogobete.

În urmă cu 6 zile s-a dat alerta la cel mai mare spital de copii din Moldova

În urmă cu şase zile s-a dat alerta la cel mai mare spital de copii din Moldova, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală. Ieri, Direcţia de Sănătate Publică ar fi trebuit să ia noi probe, însă presiunea redusă a apei nu a permis prelevarea.

Între timp, copiii şi părinţii internaţi au primit apă îmbuteliată din rezerva de stat. Zilnic s-au folosit peste 1.500 de litri. Pacienţii s-au speriat la auzul veştii că apa din spital este contaminată. În sectia de Terapie Intensivă mai sunt internaţi patru copii. De când s-a descoperit problema apei, toţi pacienţii aflaţi în stare bună au fost externaţi, iar urgenţele au fost redirecţionate către alte spitale.

