Sute de oameni cer reforme urgente în justiție în a şasea seară de protest: "Bolojan, te sună România!"

Sute de oameni au protestat din nou în Piața Victoriei, cerând reforme în sistemul de justiție și demisii la vârful instituțiilor. Manifestanții au scandat împotriva corupției şi au cerut demisiile ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, dar şi pe cea a Liei Savonea, şefa Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Chiar în timpul protestului, preşedinta Curţii de Apel a anunţat că nu demisionează, după ce mai mulţi magistraţi au acuzat-o de abuzuri.

"Bolojan, te sună România! Bolojan, te sună România!", au scandat oamenii.

"Trebuie luate măsuri urgente în privinţa schimbării legilor.", au zis alţii.

Articolul continuă după reclamă

Este mesajul transmis premierului de cele câteva sute de protestatari, care s-au strâns aseară în Piaţa Victoriei, în a şasea seară de protest.

"Bolojane nu mai sta, schimbă legislaţia!", au mai spus protestatarii

"Bolojane, du gunoiul, dă-l afară pe Predoiu!", s-au ridicat alte voci.

"Sunt nemulţumit de răspunsul de acum, dar am speranţă că se va schimba. Problema principală este cum prescriu dosarele, cum oamenii vinovaţi scapă.", au adăugat protestatarii.

Participanții au strigat numele magistraților care au vorbit public despre problemele din sistemul judiciar.

Ieri, președintele Nicușor Dan a declarat că a primit în jur de 12 solicitări din partea magistraţilor pentru a participa la consultările pe care le-a convocat pentru lunea viitoare, după scandalul generat de documentarul Recorder.

"Mesajul e "Bolojan, te sună România". Este inspirat în urma intervenţiei foarte nefercite a preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti şi a vicepreşdintei Curţii de Apel Bucureşti.", a spus un bărbat.

Chiar în timpul protestelor de aseară, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a anunţat că nu-şi va da demisia şi a acuzat la rândul ei presiuni din partea unui procuror DNA.

În paralel cu manifestația din Piața Victoriei, câteva persoane au organizat ceea ce părea un contra-protest, în care au afişat numele fostului adjunct al SRI, Florian Coldea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰