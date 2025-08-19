O adolescentă a căzut de la etajul 2 după ce ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa. Se certase cu mama sa

O adolescentă de 16 ani din Roman, judeţul Neamţ a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul 2 al locuinţei. Incidentul a avut loc în timp ce tânăra certa cu mama sa.

Poliţiştii au fost sesizați prin 112 despre faptul că o persoană ar fi căzut de la etajul 2 al unui imobil, potrivit Monitorul de Roman.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că o minoră, în vârstă de 16 ani, pe fondul unor discuţii în contradictoriu cu mama sa, ar fi încercat să părăsească imobilul, prin geamul de la dromitor, câzând de la etaj", potrivit unui comunicat al IPJ Neamţ.

Tânăra a fost preluată de un echipaj medical și transportată la CPU al Spitalului Municipal de Urgență Roman, cu politraumatism și fractură de coloană lombară. Ulterior, starea gravă a impus transferul acesteia la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi.

Poliţiştii au menţionat că adolescentei i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile legii privind violenţa domestică, însă aceasta s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu. Totodată, a fost sesizat şi DGASPC Neamţ. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului.

