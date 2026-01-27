Ce amendă au primit doi șoferi care goneau cu peste 100 km/h prin București

Doi șoferi au fost surprinși de radar în timp ce circulau cu viteze de peste 100 km/h pe străzile Capitalei. Pentru abaterea comisă, fiecare a fost sancționat cu o amendă de 1.800 de lei, iar permisul de conducere le-a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit Agerpres.

Unul dintre ei, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a condus un autovehicul pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti şi a fost înregistrat de aparatul radar cu viteza de 120 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 50 km/h, în cadrul unei acţiuni a Poliţiei Capitalei pentru depistarea şoferilor care nu respectă prevederile legale.

"În perioada 24 - 25 ianuarie, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere au acţionat cu aparatura radar din dotare pe arterele din municipiul Bucureşti cu risc rutier ridicat, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave cauzate de viteza excesivă", a informat, marţi, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma activităţilor de control au fost aplicate 402 sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 189.900 lei şi au fost reţinute 15 permise de conducere pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Totodată, au fost reţinute cinci certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate şi a fost retras un set de plăcuţe cu numărul de înmatriculare.

"Brigada Rutieră a Capitalei recomandă tuturor conducătorilor de vehicule să adopte un comportament preventiv în trafic şi adapteze în permanenţă viteza la condiţiile meteo-rutiere", arată sursa citată.

Activităţile de control în trafic destinate verificării respectării regimului legal de viteză şi prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă continuă şi în perioada următoare.

