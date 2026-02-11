55% dintre șomerii din Buzău nu au lucrat niciodată cu forme legale

Peste 3.000 dintre şomerii înregistraţi la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Buzău nu au avut niciodată un loc de muncă cu contract legal înregistrat, cea mai mare pondere fiind reprezentată de persoane fără studii sau cu studii primare.

AJOFM Buzău a întocmit la finalul lunii ianuarie 2026 o situaţie a şomerilor care nu avut niciodată un contract de muncă legal înregistrat. Potrivit datelor instituţiei, din totalul de 5.684 de şomeri înregistraţi, 3.127 dintre ei sunt inexistenţi în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL), respectiv un procent de 55,01%.

Șomaj cronic în Buzău

"Sunt persoane care în viaţa lor nu au avut un contract de muncă legal înregistrat. Din nefericire, procentajul este destul de mare, uneori depăşeşte 60% din totalul persoanelor aflate în evidenţele AJOFM Buzău şi de obicei marea lor majoritate sunt cei asistaţi social, care beneficiau de fosta Lege 416 a venitului minim garantat", a declarat, pentru Agerpres, directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

Articolul continuă după reclamă

Pe niveluri de instruire, situaţia AJOFM Buzău mai relevă faptul că peste 1.200 de persoane dintre cele care nu au avut un contract de muncă înregistrat în REVISAL nu au studii sau figurează doar cu studii primare.

"Mare parte dintre aceste persoane sunt din zona învăţământului primar sau fără nicio clasă. Au nevoie în primul rând să ştie să scrie, să citească, noi deja trimitem aceste situaţii Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru a organiza clase de 'A doua şansă'. Aceste persoane nu pot fi înscrise la cursurile de calificare pentru că nu ştiu să scrie, să citească. Din nefericire majoritatea sunt din zona celor asistaţi social", a mai precizat Ionel Tociu.

Doar şapte persoane din totalul celor care nu au avut un loc de muncă cu contract înregistrat au absolvit studii universitare, mai arată situaţia întocmită de AJOFM Buzău.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰