Dar până la reţete să ne întoarcem către ceea ce contează cu adevărat. Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Buna Vestire, prima sărbătoare din an marcată cu cruce roșie în calendar, un moment cu o încărcătură spirituală aparte. În același timp, această zi are și un rol de pregătire sufletească pentru perioada intensă a Săptămânii Patimilor. Sărbătoarea este însoțită și de multe tradiții populare. În folclor, Buna Vestire este un reper simbolic pentru venirea primăverii.

Încă de la primele ore, credincioșii au mers la biserică, au participat la slujbele religioase săvârșite de către preoți, s-au rugat pentru ei și pentru cei apropiați și au aprins lumânări. Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători.

Se spune că este închinată Maicii Domnului. Este momentul în care Fecioara Maria primește vestea că-l va naște pe Iisus Hristos.

De astăzi, de pe 25 martie și până pe 25 decembrie, când vorbim despre nașterea Mântuitorului, sunt fix nouă luni de zile. De această zi se leagă într-adevăr și o serie de tradiții.

Fiind o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar, astăzi nu se muncește. Din bătrâni se spune că, așa cum este vremea astăzi, așa va fi și de Paște.

În Bucovina, gospodinele dădeau cu tămâie pentru a le fi protejate gospodăriile, pentru prosperitate. De asemenea, Buna Vestire mai este cunoscută în popor și ca Ziua Cucului, iar din bătrâni se mai spune că este bine să avem bani în buzunar când auzim pentru prima dată cântecul cucului. Mai mult, tot asta se spune, că nu este bine să fim supărați și să simțim că natura reînvie.

