Bucureștenii au sărbătorit în avans Buna Vestire. Şi, cât ai zice peşte, s-au strâns la un festival cu specific, din Capitală. Vizitatorii s-au putut bucura de clasicul pește la grătar, de cel afumat, gătit la ceaun sau chiar de borș de pește, preparat la foc continuu.

Pe fundalul sfârâitului de grătare cu zeci de tipuri de pește, bucureștenii au profitat din plin de dezlegarea la mâncare. Prețurile nu au fost însă la fel de atrăgătoare precum delicatesele.

"Poftă e mare și e scump. Păi cum, 85 cu 85, 170 de lei, o porțioare de o ciorbă și o...", spun oamenii.

Pe o lungime de 70 de metri se întind peste 100 de preparate tradiționale. Vedeta festivalului este borșul de pește, care se gătește timp de aproximativ 4 ore, exact după rețeta din Dobrogea.

Pentru 100 de grame de crap, pofticioşii au scos 22 de lei din buzunar. Pentru aceeaşi cantitate, peştele la grătar s-a vândut cu 20 de lei, în timp ce macroul a costat 15 lei.

"Văd că avem ceva și pentru pretențioși Da, bineînțeles, ne-am adaptat și mai ales că acum fructele de mare sunt permise consumului în post. Și avem și scoici, calamari, avem și creveți, salate de fructe de mare", a declarat Roxana, bucătăreasă.

Record de vizitatori

"Prăjitu' este foarte bine luat. Și celălalt pesmet, în baia de ulei, tăiat rondele. Foarte bine se misca pestele la ora actuala, care ma gandeam ca poate numai chiar Mercurii in data de 25 de buna vestire, dar s-a vandut", a declarat Nicolae Ciobanu, bucătar.

Iar dacă peștele vine din Dobrogea, și artizanii sunt tot de acolo. Paul a adus măști tradiționale din comuna Luncavița, despre care se spune că alungă spiritele rele.

"Mulți vor întreba de ce măștile popoare la o sărbătoare creștină, cum e Bună Vestirea. Însă tot primăvara exista și obiceiul de a alunga spiritele rele, de a bate pământul ca să iasă cultura nouă și bogată. Și atunci, cele care alungau spiritele relii erau cetele de mascați", a declarat Paul, meşter.

Pofta de aventură culinară a scos din case peste 30.000 de bucureşteni.

